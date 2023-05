Die Gossenpoeten veröffentlichen neue Single „Freiheit“ feat. Mr. Hurley vom kommenden Album.

Ja, wir wollen Freiheit!

Die neue Single “Freiheit” der Gute-Laune-Folk-Band Gossenpoeten lässt ganz neue und überraschend ernste Töne anklingen. Zusammen mit Mr. Hurley von Mr. Hurley und die Pulveraffen nimmt die vierköpfige Gruppe das aktuelle Zeitgeschehen kritisch unter die Lupe und will eine ganz eindeutige Botschaft vermitteln: Nur mit Zusammenhalt finden wir die Freiheit, die auf hoher See wohnt!

Eingängiger Text gepaart mit melodischen Whistles, treibenden Gitarren, rhythmischen Bassläufen und einem fetten Drum-Sound leiten das neue Zeitalter der Gossenpoeten ein.

Die Single erscheint am 12. Mai 2023 auf allen gängigen Musikplattformen und mit Musikvideo auf YouTube.

Die Gossenpoeten ziehen nun schon seit einigen Jahren über die Bühnen der Clubs und Festivals in ganz Deutschland. Die junge Folk-Band aus Franken bringt mit ihrer Gute-Laune-Musik jeden in Feierstimmung. Nach dem Debüt-Album „Nah am Folk“ (2018) haben sie nun mit dem zweiten Album „Tavernentempler“ in 2020 ihrem Repertoire und ihrer Show ein Upgrade geliefert, doch bleiben sie dabei ihrer gewohnten sympathischen Manier treu. Nun haben sie ihr drittes Studioalbum angekündigt, welches noch im Herbst 2023 erscheinen wird. Mit Freiheit liefern Sie den ersten Vorgeschmack und zeigen auf, wohin die Reise der Gossenpoeten gehen wird.

Darian der Dichter, der Wandervogel, die Füchsin und Keya Vloitenspil…

…das sind die Gossenpoeten. Die Dichter der Straße, die Helden der Welt!