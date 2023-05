Wer hätt’s gedacht: Fans vom Festival ohne Bands wollen tatsächlich keine Bands! Festival ohne ohne Bands abgesagt, die Bühne bleibt leer

Was eigentlich auf der Hand liegt, hat nun bittere Bestätigung erfahren. Ein Fiasko biblischen Ausmaßes steht den Organisatoren des Festival ohne ohne Bands ins Haus, denn das geplante FooB mit Bands wie J.B.O. und Akuma Six am Vorabend des Festival ohne Bands wird abgesagt.



Die Veranstaltung hat einfach zu wenig Tickets verkauft, um sie finanziell stemmen zu können. „Wir wollten mit diesem Event zu unserem 5-jährigen FoB-Jubiläum die Tür zu etwas Neuem, Fröhlichem aufschlagen. Doch was sich öffnete, war leider das Tor zur Hölle”, so Veranstalter David Lüke: „Die Fans haben mit ihren Füßen und Geldbörsen abgestimmt, dass sie unser bisheriges Konzept lieben und feiern – eine Ergänzung dazu aber nicht möchten.“

Daher gilt nun der bekannte Satz: Tod dem Festival ohne ohne Bands, es lebe das Festival ohne Bands.

Der Veranstalter erklärt: “Es wurden sicherlich viele Fehler gemacht, aber dass wir so grandios gegen die Wand fahren, hätten wir nicht gedacht. Da nun knapp 6 Wochen vor der Veranstaltung noch die letzte Reißleine gezogen werden kann, tun wir das auch. So kommen wir noch mit einem blauen Auge davon und können Schlimmeres verhindern. Für die Wenigen, die Tickets gekauft haben und an deren historischem Wert keine Freude finden, gibt es nun zwei Möglichkeiten: Sie bekommen per Link und Klick ihr Geld zurückerstattet oder können dieses in einen Schwall goldenen kühlen Spaten Biers ummünzen, um den Schmerz des Verlustes am FoB herunterzuspülen. Alle betroffenen Kunden wurden bereits informiert.

Wir möchten uns bei allen entschuldigen, deren Vorfreude wir heute zerstören! Wer uns kennt, weiß, dass Spaß und die gemeinsame Zeit, um Gutes zu erleben, an oberster Stelle für uns stehen. Doch mit einem Betrag im mittleren 5-stelligen Bereich in die Miesen zu fahren, macht leider keinen Sinn. Wer auf die Schnauze fliegt, steht wieder auf. Das tun wir nun auch, unser Festival ohne ohne Bands bleibt jedoch im Ackerschlamm liegen. Nicht aufheben!”

Rückerstattung der FooB-Tickets:

https://festivalohneohnebands.de/rueckerstatten/

Der Vorverkauf für das Festival ohne Bands 2023 hat bereits begonnen. Die Pforten werden für die FoB-Fans planmäßig am Donnerstag, den 25.5.2023, um 17:00 Uhr in 88525 Hailtingen geöffnet.

Frühe Rumtreiber können jedoch mit der Karte des frühen Rumtreibers bereits um 08:00 Uhr ihre Zelte, Türme oder Hallen aufschlagen. Alles ganz entspannt also.