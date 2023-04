Nathanael releasen erste Single “Nathanael” zum kommenden Album!

„Verfallen Sie dem Wahnsinn: Nathanaels Debüt-Single entfesselt düstere Melodien“

Nathanael, die aufstrebende Victorian Metal-Band aus Hildesheim, kündigt stolz ihre erste und namensgebende Single „Nathanael“ an, welche am 21. April veröffentlicht wird. Die Band hat sich hier von E.T.A. Hoffmanns Werk „Der Sandmann“ inspirieren lassen und schafft mit dieser Single ein düsteres und wahnsinniges Kunstwerk. Die Single ist die erste Veröffentlichung von Nathanaels Debütalbum „Des Wahnsinns Methode“ und wird Fans von Gothic Metal und Dark Rock gleichermaßen ansprechen. Im Lied meldet sich der Wahnsinn selbst zu Wort, der sich auf mannigfache Weise ins Ohr flüstert und den unbedarften Zuhörer in seinen Bann zieht.

Das Musikvideo zur Single zeigt einen düsteren Puppenmacher, dessen Verzweiflung über einen unbenannten Verlust seine einstige Passion ins Wahnhafte steigert. Gefangen in seinem selbst erschaffenen Puppenhaus wird er schlussendlich zu einer Marionette des Schicksals. Der Feuerkreis des Wahnsinns, den Nathanael in ihrer Musik aufspannt, dreht sich unaufhörlich um sich selbst und gebiert Ungeheuer in all jenen Geistern, die ihn durch ihre Augen in ihre Seele einlassen.

Wir laden euch herzlich ein, Nathanael kennenzulernen und ihre erste Single „Nathanael“ zu hören. Eine Reise in die dunkle und faszinierende Welt des Victorian Metal, die ihr nicht verpassen solltet.

Presavelink “Nathanael”