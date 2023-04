INNROCKreloaded 2023

INNROCKreloaded

Rock/Metal Open Air am 2./3./4./5. August 2023

A – 6241 R adfeld/Tirol in Österreich

36 Bands an 4 Tagen

www.innrockreloaded.at



Der beschauliche Ort Radfeld i m Tirol er Alpbachtal dreht in der ersten

August – Woche wieder richtig auf: Vom 2. – 5. August 202 3 steigt ein weiteres Mal das Rock – und Metal – Open – Air INNROCKreloaded . Mit dabei sind drei Dutzend Bands der härteren Gangart, unter anderem aus Österreich, Deutschland, Italien, Israel, Griechenland, den Niederlanden und Großbritannien . Den Besucher:innen wird auch dieses Jahr wieder ein in sich

stimmiges HEAVY – METAL – Paket vom Feinsten geboten: Cutting guitars, brutal bass, smashing drums and heavy screams guaranteed!

Hinter der Veranstaltung steht der Radfelder Mike Sailer , der mit dem INNROCKreloaded namentl ich an das legendäre Innrock – Festival aus den 1990er – Jahren anknüpft . Sailer und seine Mitstreiter liefern ein stimmiges Paket aus heimischen und regional bekannten Bands wie Silius, Cir cle Creek, CroworD , Pain Is, Darkfall und Black Inhale, gepaart mit großen internationalen

Headlinern wie Benediction, Bonf ire, Firewind, Kran khe it, Maste r pl an, Myst ic Prophecy , Martyr, Skanners, Sui cidal Angels, Velvet Viper und

Vis ions of Atlantis . Abgerundet wird das Festival im Rahmenprogramm mit Tattoo – und Piercingspezialisten, Merchandise – Ständen und dem Angebot

kulinarischer und traditioneller Ti roler Schmankerln . Die Besucher:innen dürfen sich auf Zillertaler Krapfen aus der Region und typisches „ Festival –

Food“ wie Pulled – Pork – Burger, die Spezialgerichte vom 11er – Foodtruck und vegane und vegetarische Gerichte freuen. Das Bierangebot in all seinen

Facetten versteht sich wohl von selbst (o; natürlich gibt’s auch alkohol – und Kohlesäurefreie Getränke.

Das INNROCKreloaded unterstützt di e von der Gemeinde Radfeld begonnene Initiative „ Green Events Tirol“ für eine umwelt – und sozialverträgliche

Veranstaltungskultur. Am Festivalgelände kommen Mehrwegbecher zum Einsatz. Das Getränke – und Speisenangebot ist regional au sgerichtet. Von den

Bahnhöfen Rattenberg und Brixlegg verkehrt wieder ein Taxi – Shuttle – Dienst. Die Camping – Area befindet sich direkt angrenzend ans Veranstaltungsgelände.

Die Camping – Tickets können bereits vorab über den Webshop gebucht werden. Die Camping – Area öffnet am Mittwoch um 12:00 Uhr.

Neben dem Festivalticket für 2. – 5. August 2023 um EURO 99,90 gibt es auch

Einzeltagestickets zum Preis von EURO 44,90 für die einzelnen Festivaltage.

Ticket s

Festival – Ticket VVK 99,90 | AK 10 9,90

Tages – Ticket VVK 44,90 | AK 49,90

W arm – up Party 2.8. 2023 VVK | AK 19,90

Camping – Ticket VVK 39,90 (gültig 2. – 6.8.2023)

on li ne unter www.mikes – metalstore.com



Line – up ( Einlass 12:00 Uhr – Beginn 13:30 Uhr )

Mittwoch, 2.8.2023 Warm – up Party



High Voltage

Tomorrow’s Fate

Uzziel

Eastwood Haze

Chaos Inside

Speed Limit

Mädhouse

Krankheit

late Nite : Heaven2Hell



Donnerstag, 3.8.2023

Ebony Archways

CroworD

Age of Arcadia

Darkfall

Silius

Martyr

Suicidal Angels

Benediction

late Nite: Orpheus Blade



Freitag, 4.8.2023

Sirius Curse

Elephants in Paradise

Circle Creek

Purple Shade

Velvet Viper

Visions of Atlantis

Mystic Prophecy

Masterplan

late Nite: Badhoven