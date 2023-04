„Me Megalomaniac“ – das zweite Album von Beyond Frequencies (VÖ 31.03.2023)

Beyond Frequencies geht mit Vollgas in die zweite Runde und präsentiert ihr neues Album Me Megalomaniac.

Wie beim Debüt-Album Megalomania arbeitet Beyond Frequencies erneut mit Christoph Siemons und Fabian Zimmermann zusammen. Zwei erfolgreiche deutsche Produzenten, die unter anderem verantwortlich für die Produktionen von Krypteria, Adel Tawil oder Betontod sind.

Nicht nur musikalisch, auch thematisch ist Me Megalomaniac untrennbar mit dem Erstling Megalomania verbunden. Während das Debut Album das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten des Grössenwahns beschreibt, gewährt das neue Album Einblicke in die Gedankenwelt jener Grössenwahnsinnigen, die diese Welt erschaffen haben. Die Zuhörenden werden auf eine fantastische Reise grenzenloser Vorstellungskraft mitgerissen. In 10 starken Songs schlägt Beyond Frequencies in ihrer dynamischen Manier die ungewöhnliche Brücke zwischen Metal und Pop. Ohrwürmer garantiert!

Zum Album

Am Releastag des Albums erscheint auch die Single

BURNING BRIDGES inkl. Musikvideo.

🔥Fire & Ice🧊

Im brenzligen Video sorgt Extremsportler und Eisschwimmer Adrian Alejandro Wittwer für die nötige Coolness.

Ob sich Adrian auch im Musikvideo von «Burning Bridges» ins eiskalte Wasser wagt oder doch lieber mit dem Feuer von Sängerin Blazy Flash spielt, erfahrt man am 31. März.

Tinder-Date am Videodreh

Viel spannender kann ein Tinder-Date kaum sein. Denn die beiden Singles Adrian und Blazy Flash haben sich über Tinder kennengelernt.

In ihren ersten Chats und Telefonaten erzählte Blazy, dass sie auf der Suche nach einem Darsteller für das nächste Musikvideo sei. Eisschwimmer Adrian war gleich Feuer und Flamme und bot seine Hilfe an. Und so kam es, dass ihr erstes Tinder-Date in einem Musikvideo festgehalten wurde. Denn alles passierte so schnell, dass die beiden gar keine Gelegenheit hatten, sich vor dem Dreh persönlich zu treffen. Ob es nach dem Videodreh zu einem zweiten Date kam, wollten die beiden nicht verraten.

So viel sei gesagt: Die Messlatte fürs nächste Tinder Date ist ziemlich hoch gelegt!