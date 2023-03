Ex-Evanescence/Amaranthe/Nervosa-Mitglieder bündeln Kräfte für neue Band HOW WE END

Premiere der ersten Videosingle „My Fighting Heart“

Sagen wir, es gibt eine neue Band am Horizont des modernen Metal, die sich nicht nur als ‚Projekt‘ oder eine weitere ‚Supergroup‘ versteht. Sagen wir, es gibt eine neue Band, die sich zusammengeschlossen hat, ihre jahrelange Erfahrung zu nutzen, um der Welt ihre Leidenschaft für Musik der härteren Gangart zu zeigen – HOW WE END darf man einfach nicht verpassen!

Ihre erste Videosingle „My Fighting Heart“ erscheint am 30. März und die sechs Freunde aus Schweden, Spanien, Deutschland und der Schweiz kommen mit einem massiven Sound daher, der verschiedene Stile wie Crossover-Metal, weibliche Death-Growls in Kombination mit eingängigen cleanen Hook Lines und schweren Headbanger-Gitarrenriffs umfasst.

AUFGEPASST!

Zur Premiere von “My Fighting Heart” am 30. März gibt es einen ganz besonderen Leckerbissen: Zuschauer & Zuschauerinnen finden ab sofort in der Videobeschreibung einen exklusiven Link, über den sie den neuen Song kostenlos und vor allen anderen streamen können! Außerdem wird es für alle, die vorab den Channel abonnieren, während der Premiere einen Live Chat mit der Band geben. Reinschauen lohnt sich also gleich mehrfach.

Link zur Premiere bei YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nOiq4LTjAlM

Mit Jen Majura (Ex-Evanescence) an der Gitarre und Sängerin Diva Satanica (Ex-Nervosa) verspricht How We End ein aufregendes neues Kapitel zu werden.

Vervollständigt wird die Band durch Sänger Jake E (Cyhra, Ex-Amaranthe), Tom Naumann (Primal Fear) an der Gitarre, Mitch Kunz (Bass) und Adde Larsson (Schlagzeug).

How We End sind bereits für Shows gebucht und werden zum ersten Mal live beim diesjährigen 30-jährigen Jubiläum des Rockharz Festivals auftreten. Die Band freut sich darauf, ihr Debütalbum fertigzustellen und schon bald ihre ersten drei Singles zu veröffentlichen.



Lerne die Band beim „Meet The Band“ auf YouTube kennen:

https://www.youtube.com/watch?v=T4w0ohcI5GQ&t=149s