Kneipenterroristen präsentieren die Single und Video „Hamburger Nächte“

Auf den Spuren von Hans Albers: „Hamburger Nächte“ ist die dritte Single vom neuen Album „Infiziert“ der KneipenTerroristen. Mit dieser Liebeserklärung an Ihre Heimatstadt und die Nächte auf der sündigsten Meile der Welt, der Hamburger Reeperbahn, liefern die KneipenTerroristen eine Hymne, die auf keiner Party fehlen darf. Musikalisch rockt der Song in bester AC/DC-Manier alles in Grund und Boden und wird sicher demnächst in keinem Live Set der 5 Hamburger Jungs fehlen. Prost !!!

Video „Hamburger Nächte“