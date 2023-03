70000TONS OF METAL: Report aus Sicht dreier Bands nach ihrer Rückkehr

“Seit die allererste 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, in der Karibik in See gestochen ist, sind wir von CMM und unser Labelservice SAOL jedes Jahr Teil der Crew. Und jedes Jahr sind wir stolz darauf und dankbar dafür, Künstler aus dem SAOL-Roster mitnehmen zu dürfen. Die spielen auf den Bühnen an Bord als eine der 60 Bands, die mit 3000 Metalheads in See stechen und gemeinsam die jährlich mehr als 70 Nationen aus der ganzen Welt repräsentieren”, vermeldet das überwiegend aus Metalheads bestehende Team aus Hannover und lässt, gemeinsam mit drei der teilnehmenden Bands, erstmalig hinter die Kulissen blicken: “Wir sind erst kürzlich von der 70000TONS 2023 nach Hause zurückgekehrt, ebenso wie die US-Symphonic-Metal-Band EMPRESS, die kanadischen Prog-Mosher OSYRON, die einst mit SAOL durchstarteten und nun vollkommen independent agieren, und die slowenischen Speerspitze im Post-Progressive-Metal, HEI’AN, nachdem alle Drei das Schiff gerockt hatten. Für uns ist 70000TONS OF METAL jedes Jahr ein fantastisches Highlight: aufwändige Vorbereitungen, volle Terminkalender an Bord, die Koordination all unserer freundlichen Medienleute und die Betreuung der Interviews sowie der Meet and Greets an Bord.” Ähnliches gilt zweifellos auch für die beteiligten Bands, die vom großen Abenteuer und der außergewöhnlichen Erfahrung schwärmen, nach Florida zu reisen, sich an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes zu begeben und dort an der Seite von Größen wie Kamelot, Kreator, Nightwish, Dark Tranquility, Dragonforce, Destruction oder Insomnium ihre mitunter bisher größten internationalen Shows zu spielen. Dort treffen sie Fans und Freunde aus aller Welt, gewinnen neue Fans hinzu und feiern ihre Musik mit der wunderbaren Gemeinschaft der United Nations of Heavy Metal at Sea, die sie wärmstens willkommen heißt. So haben Empress, Osyron und Hei’An 70000TONS OF METAL 2023 erlebt:

„Wir sind so überwältigt dankbar für die Möglichkeit, Teil von 70000TONS OF METAL zu sein“, schreiben die US-Amerikaner von EMPRESS in ihrem Bericht: „Jeder von uns wollte schon seit Jahren als Musikfan auf diese Kreuzfahrt gehen. Und nicht nur dabei zu sein, sondern auch die Chance zu haben, aufzutreten, war ein wahr gewordener Traum. Wir haben unser Debütalbum ‘Fateweaver’ erst im August letzten Jahres veröffentlicht, und die Chance, zu diesem Zeitpunkt von einem so großen Publikum gesehen zu werden, war enorm. Auf größeren Bühnen vor Räumen voller Metalheads aufzutreten, hat definitiv ein Feuer entfacht. Wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, ist es unmöglich, nicht noch mehr zu wollen“, erklärt die Band und gibt mit diesem Live-Video von “Beyond The Sleep” einen Einblick in die Magie der Seefahrt mit Bühnen, bevor sie sich dem Thema Produktionswert an Bord des Schiffes zuwendet: „Es gab uns auch einen Einblick, wie es ist, auf einer ganz neuen Produktionsebene zu arbeiten; die Bühnencrews, mit denen wir gearbeitet hatten, waren einfach unglaublich. Es war großartig, die Leute von SAOL endlich persönlich zu treffen! Sie haben die Sache für uns ins Rollen gebracht und die Veröffentlichung von Fateweaver großartig unterstützt, daher war es toll, ihnen die Hand zu schütteln und ein wenig zu plaudern. Außerdem hatten wir dort viele Gelegenheiten, andere Künstler zu treffen und mit ihnen zu plaudern, sei es, um Kontakte zu knüpfen oder einfach nur um Hallo zu sagen! Um ehrlich zu sein, war es surreal, in den Aufzug zu steigen und jemanden zu sehen, der einen Song geschrieben hat, der einen selbst inspiriert hat. Was uns wahrscheinlich am meisten begeisterte, war die Möglichkeit, eine Meet & Greet-Session zu machen. Wir wussten ehrlich gesagt nicht, was uns erwartete; wir sind schon früher auf Bühnen aufgetreten, und obwohl es sich hier um einen größeren Rahmen handelte, waren wir mental darauf vorbereitet, aber das war eine ganz neue Erfahrung. Es gab eine Schlange von Leuten aus der ganzen Welt, die uns treffen wollten, und das war eine ziemlich demütigende Erfahrung. Es gab Fans aus Ländern, in denen wir noch nicht waren, aber hier waren sie und sagten uns, wie sehr ihnen unsere Musik gefällt. Leute, die wir zum ersten Mal trafen, standen in der Schlange und brachten uns Exemplare unseres Albums zum Signieren mit. Es ist schwer zu beschreiben, wie das die Dinge ins rechte Licht rückt, aber es hat uns wirklich angefeuert! Wir haben an neuer Musik für den Nachfolger von ‘Fateweaver’ gearbeitet, und dieser Schock an neuer Energie, den wir durch das Treffen mit so vielen Leuten bekommen haben, war unbeschreiblich ermutigend, und das wird sich auch in dem neuen Material zeigen. Eines der anderen Dinge, die wir erleben durften, ist, dass Fans uns persönlich sagten: „Kommt und spielt in meiner Stadt“, und während wir das in den sozialen Medien sehen, ist es etwas anderes, wenn es persönlich ist und man die echte Begeisterung in ihren Augen sehen kann. Wir freuen uns darauf, genau das in naher Zukunft zu tun. Mit einem Wort, diese ganze Erfahrung war unglaublich. Sie hat uns gestärkt und hungrig auf mehr gemacht!“

Wieder zu Hause im kanadischen Winter angekommen, denken OSYRON ähnlich und grüßen Crew und Sailors: „Es war eine Ehre, Teil von einer lebenden Legende wie 70000TONS OF METAL zu sein. Es war ein absoluter Knaller! Wir hatten eine unglaubliche Zeit und konnten so viele tolle Leute aus der ganzen Welt kennenlernen – darunter auch endlich die CMM-Crew persönlich!

Wir bedanken uns bei allen, die sich unsere Shows angesehen haben, auf uns zugekommen sind, um Hallo zu sagen (und unsere Fahne zu signieren!), bei allen, die uns während des Meet & Greet besucht haben, und bei den Leuten, die sich den Arsch aufgerissen haben, um dieses Event zu ermöglichen. Wir werden diese Erfahrung nicht vergessen und hoffen auf eine Rückkehr auf DAS BOOT – #SOON“, fassen OSYRON ihren Aufenthalt mit einem Versprechen zusammen. Wie sehr die Sailors die Band beflügelten – und umgekehrt -, zeigt dieses Live-Material von “Ignite” aus ihrem 2020er Studiowerk Foundations. Die Kanadier fügen dem hinzu, dass sie den Schwung in die absehbare Zukunft mitnehmen: „Für den Rest des Jahres 2023 arbeiten wir hart und buchen so viele Shows wie möglich. Gleich im April werden wir zurück nach British Columbia im Westen Kanadas reisen, um ein paar Shows zu spielen. Und zwar am 7. April in der Runaways Lounge in Kelowna und am 8. April im Bully’s in New Westminster. Danach haben wir einige weitere Shows und Festivalauftritte in diesem Sommer, die wir in den kommenden Monaten bekanntgeben werden – direkt jetzt schon mal unsere Show am 5. August auf dem Loud As Hell XI Open Air Festival in Alberta, Kanada!“

Obwohl es sich bei beiden Bands um fest zusammengeschweißte, eingeschworene Rampensäue mit einer Menge Reise- und Live-Erfahrung handelt, kann das Event, das oft liebevoll als die United Nations Of Heavy Metal At Sea bezeichnet wird, selbst deren Sinn für Ehrfurcht und Wunder noch befeuern. Wie sehr haut 70000TONS dann wohl erst eine junge Band von den Socken? Eine Band, die zwar mit ihrer komplexen Musik ad astra steuert, jedoch erst kurz vor dem Einschiffen ihren allerersten Auftritt als Team gegeben hatte? Davon zeugt HEI’ANs enthusiastischer, nahezu ehrfürchtiger Bericht:

„70000TONS OF METAL war eine absolut verrückte Erfahrung für Hei’An. Wir hatten gerade die Release-Show zum Debütalbum – die erste Show in unserer Karriere als Band – in der Nacht, bevor wir an Bord des Fluges nach Miami gingen, um ein Teil dieses legendären Festivals zu sein, das unsere Sets im Royal Theater und in der Star Lounge an Bord der 70000TONS OF METAL-Kreuzfahrt zu unserer zweiten und dritten Show überhaupt machte; nach wie vor kaum zu begreifen.

Die ganze Erfahrung auf der Kreuzfahrt war erstaunlich, die Gigs waren verrückt, und es kamen viel mehr Leute, als wir erwartet hatten (da wir eine sehr neue Band sind, hatten wir halb erwartet, vor leeren Hallen zu spielen, aber dies war – obwohl nicht voll besetzt – überhaupt nicht der Fall). Viele Leute kamen zu unserem Meet & Greet mit Autogrammstunde, viele Leute wollten Fotos mit uns machen, wir haben mehr Merch verkauft als erwartet, und allein die Tatsache, dass wir neue Fans aus der ganzen Welt treffen (und kennenlernen) und die ganze Woche mit ihnen abhängen konnten, war für uns eine surreale Erfahrung, die wir immer noch schwer verarbeiten können, da wir so früh nicht mit einer so positiven Reaktion auf unsere Musik gerechnet hatten. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, einige der anderen wunderbaren Bands – von denen wir teils schon ewig lange Fans sind – persönlich zu treffen, mit ihnen zu reden, mit ihnen abzuhängen und eine Verbindung zu ihnen aufzubauen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, denn solche Gelegenheiten bieten sich nicht jeden Tag.

Und vor allem war es einfach ein toller Start in unsere Tournee-Ära, denn wir sind gerade erst von einer Mini-Tour in Tschechien, Litauen und Lettland zurückgekehrt, haben am 18. März einen Gig in Villach, haben zwei weitere internationale Gigs im März gebucht (TBA! ). Wir wurden bereits für die MetalDays 2023 bestätigt, was ebenfalls ein legendäres Festival ist, bei dem wir uns sehr geehrt fühlen, ein Teil davon sein zu dürfen, dasselbe können wir für die ProgPower Europe 2023 im Oktober sagen, und wir haben weitere Shows gebucht, die noch bekannt gegeben werden müssen, und wir tun unser Bestes, um noch mehr Shows für 2023 und darüber hinaus zu ermöglichen! Und in gewisser Weise war 70000TONS OF METAL nach unserer Release-Show im Kino Šiška in Ljubljana so etwas wie der Anfang von Allem, und wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir für diese Erfahrung sind! Wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft wieder auf dem Festival spielen können!“

Das Abenteuer, der Nervenkitzel und die Traumerfüllung – all das kulminierte in diesem wunderbaren zweiten Auftritt der Band, der an Bord der 70000TONS OF METAL stattfand. Hei’An hat für die Crew, die Sailors und alle Fans diesen einminütigen Aftermovie geschnitten, der auf von 70000TONS OF METAL bereitgestelltem Filmmaterial basiert.