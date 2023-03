70000TONS OF METAL 2024: Datum + Ziel verkündet!

Die Veranstalter von 70000TONS OF METAL haben angekündigt, dass die zwölfte Ausgabe des schwimmenden Festivals vom 29. Januar bis zum 2. Februar an Bord des Luxusliners Freedom of the Seas stattfinden wird, die Reise geht von Miami, Florida – Welthauptstadt der Kreuzfahrten – nach Puerto Plata in der Dominikanischen Republik und wieder zurück. Erneut werden 60 Heavy-Metal-Bands aus allen Subgenres und 3.000 Metalheads aus aller Welt an Bord dabei sein.

Die Freedom of the Seas, ein Schiff der Freedom-Klasse, bietet zahlreiche Annehmlichkeiten und im Ticketpreis enthaltene Restaurant-Optionen. Alle Mitreisenden erhalten außerdem uneingeschränkten Festivalzugang zu 120+ Auftritten, verteilt auf vier Bühnen.

Das Royal Theater ist eine klassische, fünfstöckige Konzerthalle. Die intimere Star Lounge vermittelt das Gefühl eines örtlichen Rockclubs. Die dritte Indoor-Bühne, das Studio B, spiegelt die Atmosphäre großer Arena-Shows wider. Zu guter Letzt, die Pool Deck Stage: die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See, umgeben von Bars, viel Platz zum Sonnenbaden und sogar Whirlpools, die direkt in die Bühne integriert sind. Die mitreisenden Metalheads können so ihre Lieblingsbands live erleben – bequem und komfortabel vom Whirlpool aus.

Das Schiff reist nach Puerto Plata – älteste Stadt an der Nordküste der Dominikanischen Republik und wegweisend für den Tourismus des Landes. Berühmt ist die Stadt für den Parque Independencia (auch bekannt als Parque Central), der ein beliebter Treffpunkt ist. Mit der Seilbahn kann man bis zum Gipfel des „Monte Isabel de Torres“ fahren, 800 Meter über dem Meeresspiegel. Der Sosua Beach bietet Schwimm- und Schnorchelmöglichkeiten, anschließend kann man sich in den nahegelegenen Restaurants und Bars stärken. Die lokalen Spezialitäten sind wirklich zu empfehlen, zum Beispiel La Bandera, ein Fleischgericht mit Reis, Bohnen und frittierten Kochbananen oder der saftige Pescado con Coco, leckerer Fisch in Kokossoße.

La Casa de la Cultura – das Haus der Kulturen – ist ein dreistöckiges viktorianisches Bauwerk, das heute Heimat der lokalen Künstlerszene ist. Hier befindet sich eine Galerie für zeitgenössische Kunst, eine Bibliothek und ein Shop, in dem lokale Waren angeboten werden. Die für Puerto Plata typischen Bernstein-Arbeiten, die man hier erstehen kann, gehören zu den ältesten und klarsten Exemplaren der Welt.

Da die Festivalveranstalter kontinuierlich danach streben, das Heavy-Metal-Festival-Erlebnis für die Mitreisenden und die globale Community noch besser und innovativer zu machen, gibt es auch bei der Buchung einer Privaten Kabine oder eines Single Tickets für 70000TONS OF METAL 2024 wieder die Option, einen CO2-Ausgleich zu erwerben. Bei der elften Ausgabe von 70000TONS OF METAL im Jahr 2023 hatten sich fast 15 % der Reisenden für die Buchung des zusätzlichen CO2-Ausgleichs entschieden. Die so gesammelten Mittel wurden dem „Improved Cookstoves in Ghana“-Projekt von Greentripper zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen gibt es auf 70000tons.com, für weitere Ankündigungen zu Verkaufsdaten usw. lohnt es sich außerdem, die Social-Media-Profile unter @70000tons im Auge zu behalten.