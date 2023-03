Brisinga Neues Werk „Mondcvlt“ am 24.03.2023

Mit ihrem lang erwarteten Tonträger MondCvlt verzaubern Brisinga ein weiteres Mal und entführen die Fans in eine Welt voller Naturzauber und archaischer Emotion. Der Mond steht hierbei als Sinnbild für das Feminine. Doch wir alle sind seiner Schönheit und Kraft unterworfen und folgen bewusst, oder unbewusst seinem Ruf!

Jedes der Stücke bringt seinen ganz eigene Stimmung mit sich und bestärkt so den roten Faden des Albums. Das Leben ist ständige Veränderung, Entwicklung und vor allem Weiterentwicklung. Und so haben sich auch Brisinga in den letzten Jahren verändert. Sie erzählen vom Überwinden und dem Neubeginn.

Doch nicht nur die Songs sind von den Musikerinnen selbst komponiert, auch das Artwork lag dabei in ihrer Hand und gemeinsam mit den träumerischen Fotos von Ruben Terlouw wird Mondcvlt so zu einem Gesamtkunstwerk.

Hier gehts zum Vorverkauf des Albums:

Mondcvlt