GRAND DESIGN: Neue Videosingle “God Bless Rawk ’n‘ Roll“

GRAND DESIGN: “God Bless Rawk ’n‘ Roll“

Zweite Singleauskopplung aus dem kommenden Album “Rawk” am 24. Februar

Grand Design haben nach wie vor perfekt drauf, Hooks, Breaks und Refrains in den Vordergrund zu stellen. “God Bless Rawk ’n‘ Roll” ist zweifelsohne schon jetzt ein Klassiker. Frontmann Pelle Saether sagt über die zweite Single aus dem kommenden Album: ”‘God Bless Rawk ’n‘ Roll’ hat den typischen, bekannten Grand-Design-Sound – mit einem Refrain, der dich umhauen wird! Der Song handelt davon, dass die Band unterwegs ist, tourt und Fans trifft. Es dreht sich alles um Rawk ’n‘ Roll – und wir lieben es.”

Hier geht es zum Video: https://youtu.be/8zSQY2rf1DY und hier ab 24. Februar zur neuen Single auf der Streamingplattform der Wahl: https://orcd.co/godblessrawknroll

GRAND DESIGN, die AOR/Melodic-Rock-Sensation Schwedens, sind zurück mit dem langerwarteten sechsten Album “Rawk”, das am Freitag, 21. April 2023, das Licht der Welt erblicken wird. Die Scheibe wurde von Frontmann Pelle Saether produziert und im schwedischen Studio Underground zwischen Januar und September 2022 aufgenommen. Ziel war es, dem letzten Album “V” (2020) einen perfekten Nachfolger zu verpassen. “Rawk” setzt den beliebten Signature-Sound fort, den Fans von GRAND DESIGN so schätzen und der die Band an die Spitze der schwedischen Melodic-Rock-Szene katapultierte. Die 11 Songs auf “Rawk” sind wie immer dicht gepackt mit unvergesslichen Refrains und mitreißender Gitarrenarbeit in einer grandiosen Produktion.

Erik Grawsiö von den Landsleuten Månegarm und Veith Offenbächer von Dawn of Destiny erscheinen als Gäste bei “Carry on my wind”, einem der Album-Highlights.