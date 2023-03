Eamonn McCormack: Neue Videosingle + neue Tourdaten

Das Modern-Day Powertrio Eamonn McCormack – derzeit auf Europatour, um das Erscheinen der hochgelobten gleichnamigen Scheibe mit den Fans zu feiern – verschiebt die Grenzen des Blues Rock erneut mit Heaviness und purer Energie in seiner Bühnenpräsenz. “Die Band und ich sind immer schon irre gespannt auf die allerersten Shows, und die Meute hört nie auf, uns mit ihrem energischen Willkommen und dem Heißhunger auf ROCK zu beleben”, reflektiert die Band, wie sie aus dem häuslichen Modus in den des Rumtreibers wechselt: “Es sind diese ersten Tage auf der Straße, welche uns bühnenhungrigem Trio die noch fehlenden Teile verpassen, die das Puzzle Eamonn McCormack braucht. Angetreten sind wir als reine Gang aus musikalisch vereinten Brüdern. Und nun schauen wir zurück auf diesen Start und voraus auf den ganzen Rest dieses Ritts als Familie, vervollständigt durch all die Rocker, Blueser, Folker und Metalheads, die laute, schweißtreibende Abende mit uns verbringen!”

Einige wenige freie Tage nutzend, veröffentlicht die Band nun ihre dritte und letzte Albumsingle “Angel of Love”, zusammen mit einem atmosphärisch dichten Video. Der Song ließe sich am besten als ultimative Doomsday-Ballade beschreiben: Langsam und heavy zeichnet er das apokalyptische Bild einer Welt im Untergang, befeuert durch Eamonn’s lauernde Angst vor einem atomaren Krieg. “Ich bin wirklich nicht gut darin, diese Angst zu unterdrücken, also schreibe ich Songs, um damit umzugehen. Das Szenario eines potenziellen Weltkriegs, die Angst, die es uns einflößen kann… all das hat sich gerade drastisch verändert”, sinniert Eamonn: “Früher noch in den Herzen und Köpfen von Menschen versteckt, die Zeit in den Achtzigern und unter der Last des Kalten Krieges verbracht hatten, konnte diese Angst nun ihren Weg in die Psyche der Jüngsten unserer Gesellschaft finden, wie aktuelle Umfragen zeigen. Es quält mich, zu sehen, dass ‘Angel of Love’ nun also auch sie auf eine Art anspricht, die einfach nicht sein sollte!”

Der schleppende Beat, die klagende Gitarre, deren Noten sich perfekt einfügen und sich dadurch bedeutungsvoll und frei von künstlerischem Posen anfühlen, und zuletzt Eamonns eindringlicher Gesang – all das ergibt einen pulsierenden Groove, der erneut beweist: Auf diesem Album steckt oft mehr in einem Song, als dessen Titel vermuten lässt.

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/2Hv2jK5aPLE

Eamonn McCormack auf Tour:

März

11 – Hengelo – Metropool NL

12 – Drachten – Induna NL

16 – Straubing – Raven Music Club D

17 – Freudenburg – Ducsaal Musik Club D

18 – Fürth – Kofferfabrik D

28 – Bremen – Meisenfrei D

30 – Braunschweig – Barnaby’s D

April

13 – Ljubljana – Prulcek Club SL

14 – Zagreb – Booze & Blues Club HA

15 – Udine – tbc IT

16 – Strasbourg – tbc F

19 – Verviers – Spirit of 66 B

21 – Oberhausen – Festival D

27 – Wien – Reigen Club A

28 – Bratislava – Muzeum Obchodu SLK

29 – Budapest – tbc H

30 – Brno Czech Republic – tbc CZ

Mai

6 – Apeldoorn – Blues Cafe NL

Juni

10 – Dinxperlo – (Charity) Concert for Dreams NL

September

20 – Lübeck – Rider’s Cafe D

22 – Dresden – Tante Ju D



Album zur Tour

https://li.sten.to/tkokxbeg