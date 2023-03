Abstrakt Algebra: Heiß begehrtes Debütalbum endlich wieder verfügbar! „Abstrakt Algebra“ – remastered mit drei Bonustracks

Eines der vielleicht feinsten Beispiele für Power/Doom-Metal aus den 1990er-Jahren war lange vom Winde der Zeit verweht – bis jetzt.

Das Brainchild von CANDLEMASS-Mastermind Leif Edling hätte die Welt in jeder anderen Ära vermutlich im Sturm erobert. Doch durch die damalige Obsession der Musikpresse und der Radiostationen mit Kandidaten wie Nirvana und Konsorten war es beinahe unmöglich, Sichtbarkeit für solch ein Album zu erlangen – auch, wenn es so stark wie dieses Debüt war.

Leif komponierte eine Sammlung von Songs, die zwar unbestreitbare eine Verbindung zu seiner Hauptband Candlemass hatten, jedoch eine wesentlich modernere Richtung einschlugen. Nur schwer einzuordnen und mit anderen Releases aus dieser Zeit zu vergleichen, glänzte „Abstrakt Algebra“ durch brillante Produktion und unglaubliche Riffs, die ihrer Zeit weit voraus waren. Neben Mats Levén als Sänger und Leif selbst am Bass wurde das Line-Up durch die Gitarristen Mike Wead (King Diamond) und Simon Johansson (Wolf) sowie Drummer Jejo Perkovic komplettiert.

Die Wiederveröffentlichung wurde von Patrick W. Engel remastered und kommt als Digipack daher.

Leif Edling – Bass

Mats Levén – Gesang

Mike Wead – Gitarre

Simon Johansson – Gitarre

Jejo Perkovic – Schlagzeug

zusätzlich am Keyboard: Carl Westholm