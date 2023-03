MISSION IN BLACK veröffentlichen den ersten Song / Video vom kommenden Album

MISSION IN BLACK veröffentlichen die erste Single „What Does It Take To Be Alive“ vom kommenden Album „Profit Reigns Supreme“! Bereits dieser erste Song zeigt, wohin die Reise des Quintetts geht – aggressive Growls gepaart mit melodischen Refrains zeigen mehr denn je die stimmliche Vielseitigkeit von Frontfrau Steffi Stuber.

OFFICIAL VIDEO – What Does It Take To Be Alive



https://www.youtube.com/watch?v=EtjeMMJvtl4

Songschreiber und Gitarrist Eddie Stübner:

„Ein Song mit einer durchweg positiven Message. In den Lyrics geht es darum sich nicht von seine Ängsten leiten zu lassen. Ein Song der Mut machen soll an sich zu glauben, seine Stärken zu erkennen, und seinen Träumen zu folgen…“

Ganz neue Töne? Natürlich gibt es genügend anklagenswerte Missstände in der Welt, aber die Message vom MISSION IN BLACK ist es eben auch, nie die Hoffnung zu verlieren und weiter zu kämpfen.

Damit ist auch der Vorverkauf eröffnet, der den schnellen Fans eine streng limitierte Sammlerbox bietet oder das Album als CD.

Album: missioninblack.epr.rocks/

digital: save-it.cc/epr/what-does-it-take-to-be-alive

MISSION IN BLACK wird am 12.5.2023 das langersehnte zweite Album heraus bringen. Bandgründer Andy „Black“ Flache und Daniel Tschoepe konnten mit Simon Schorp, Stimmwunder Steffi Stuber und dem neuen Gitarristen Eddie Stübner die Zeit seit dem vielbeachteten Debütalbum „Anthem Of A Dying Breed“ intensiv nutzen um 10 brandneue Songs zu schreiben und eigene Konturen zu schärfen. So lässt sich das kommende Album „Profit Reigns Supreme“ deutlich mehr dem Melodic Death Metal zu ordnen als es der Vorgänger von sich behaupten konnte. Es entstand „ein musikalischer Bastard aus In Flames & Kreator mit female Vox & Growls“, produziert von Sebastian „Seeb“ Levermann in dessen „Greenman Studios“ in Arnsberg (verantwortlich für die letzten Alben von Orden Ogan, Rhapsody of Fire oder Brainstorm).

Keine Frage: Mission in Black sind gereift und bereit, ihre Musik in die Welt heraus zu tragen, so wie es 2022 unter anderem auf dem Summer Breeze gelang!