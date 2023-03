Es wird stürmisch – neue Single & Video von Beyond Frequencies

Es dauert nur noch wenige Wochen, bis am 31. März das neue Album

Me Megalomaniac erscheint. Die Wartezeit wird mit dem stürmischen Gute-Laune-Song Dark & Stormy verkürzt.

Eine charmante Rockhymne, die spätestens nach dem ersten Drink zum mitsingen verleitet.

Jetzt anhören

Am 3. Februar erschien um 17:00 Uhr auch das Musikvideo zur Single, indem uns Sängerin Blazy Flash auf eine wirbelsturmartige Reise entlang der Partymeile Zürichs mitnimmt. Das unterhaltsame Video unterstreicht die witzigen Lyrics von «Dark & Stormy». Der passende Soundtrack für alle, die sich schon jetzt auf die Festivalsaison 2023 freuen und sich auf eine gute Zeit einstimmen! Viel Spass beim Feiern!

Arockalyptischer Soundtrack für Grössenwahnsinnige

Mit einer starken Positionierung abseits gängiger Klischees trifft Beyond Frequencies den Nerv jener Musikliebhaber, die sich nach mehr Vielfalt und moderner Abwechslung in der Rockszene sehnen. Gegründet wurde Beyond Frequencies von Songwriterin und Sängerin Blazy Flash. Die Musikerin mit norwegischen und deutschen Wurzeln, die in der Schweiz aufgewachsen ist, verfolgt ihre Vision, einen frischen Sound zu kreieren, einen Hybrid aus verschiedenen Genres: Indem sie eingängige Melodien des Pop verwendet, diese mit typischen Metal-Mustern kombiniert und eine klare, weibliche Stimme darüber legt, die in dieser Art in der Rockmusik selten zu hören ist. Diese Kombination verleiht Beyond Frequencies ihren unverkennbaren Stil.

Seit dem Debüt im Oktober 2020 hat sie mit Beyond Frequencies beachtliche 13 Musikvideos veröffentlicht, die inzwischen fast 2 Millionen Views auf Youtube erzielen und dem Song «After Dark» einen Industry Award in der Kategorie «Best Music Video» beschert hat.

Den Song «Voodoo» beschreibt das Indonesische Zoo TV als Lady Gaga meets Evanescence und der Song «Back Off» wurde von der Metal Industry Magazine Community gar auf #4 of the Top 20 Hottest Songs gewählt. Damit ist der Band rund um die charismatische Sängerin Blazy Flash ein bemerkenswerter Einstieg gelungen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause kehrt Beyond Frequencies jetzt zurück und steigert mit ihrer stürmischen Single Dark & Stormy die Vorfreude auf den 31. März und den Release des Albums Me Megalomaniac. Mit 10 starken Stücken schlägt Beyond Frequencies in gewohnter Manier ihre ungewöhnliche Brücke zwischen Metal und Pop.