CHVPTER: Metalcore auf internationalem Niveau aus Duisburg!

Die hoffnungsvollen Newcomer CHVPTER veröffentlichen ihre zweite Single „Insomnia“ (VÖ: 10.03.2023)

Getrieben von zu vielen schlechten Erfahrungen und Enttäuschungen gab es für Chris, Patrick, Timo und Rick nur eine mögliche Entscheidung: Ein neues Kapitel muss aufgeschlagen werden! Die Verschmelzung all Ihrer Persönlichkeiten und Geschichten führte zur Gründung einer authentischen Band, deren gelungene Mischung aus Rock und Metal eine klaren Vision verfolgt: Alle Menschen, die in ihrem eigenen Kapitel zu kämpfen haben, zu inspirieren, aufzustehen und für ihre Träume zu kämpfen.

Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat sich die Band namenhaften Support für die Umsetzung ihrer Vision geholt:

Mit den Songwritern von Phantom Club Music (From Fall To Spring), Produzent Jan Listing (Chaosbay), Engineer Manuel Renner (The Butcher Sisters, Our Promise) und Videograph Mirko Witzki (Electric Callboy, Arch Enemy) wurde ein Gesamtkunstwerk erschaffen, welches sich auch auf internationaler Ebene behaupten kann.