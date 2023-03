Kneipenterroristen veröffentlichen neue Single

In Zeiten wie diesen tut es gut, wenn es Bands gibt, für die „gute Laune“ nicht nur ein abstrakter Begriff ist. Wer die KNEIPENTERRORISTEN kennt, der weiß, dass die fünf Hanseaten dem schönen Leben durchaus etwas abgewinnen können. Nachdem die erste Single „Komm mit uns“ bereits erahnen lässt, dass wir uns auch in diesem Jahr auf fulminante Hymnen aus der Hansestadt freuen dürfen, folgt nun mit „Der Alkohol“ der zweite Titel vom neuen Album. „Infiziert“ wird übrigens am 12.05.2023 via Rude Records erscheinen.

Video „Der Alkohol“:

www.youtube.com/watch?v=z_6T25fLn_s

Spotify

Deezer

Die Band selbst beschreibt den Titel wie folgt: „Mit dieser ironischen Ode an den Alkohol liefern die neuen KneipenTerroristen einen Party Hit par excellence, egal wie der Schädel dröhnt, diesen Ohrwurm bekommt man nicht wieder aus dem Kopf. Ein lautstarkes Prost auf eine legendäre Party Live Band, die unsere Kneipen und Musikkultur ein wesentliches Stück lebendiger macht !!!“

Dem ist nur ein Wort hinzuzufügen: Prost!!!

Wie kaum eine andere Band heutzutage gelingt es den KNEIPENTERRORISTEN scheinbar mühelos, für Zuversicht und ein positives Lebensgefühl zu sorgen. 1998 gegründet, werden die KNEIPENTERRORISTEN von der Musikpresse mittlerweile als legitime deutsche Antwort auf MOTÖRHEAD, AC/DC oder ROSE TATTOO gewürdigt. Schon längst hat sich die Hamburger Ikone zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands entwickelt. Auch das neue Album wird dies untermalen. Dreizehn neue Songs, die allesamt Hitpotential entfachen und eindrucksvoll zeigen, dass die fünf Nordlichter es jetzt erst recht darauf anlegen, uns mit ihren Hymnen zu infizieren.

Video „Komm mit uns“:

Die Band sagt über den Song: „Nach einem wilden Jahr klopft 2023 lautstark an die Tür. Am 27.01.2023 erscheint mit „Komm mit uns“ die erste Vorabsingle aus dem neuen KneipenTerroristen Album „Infiziert“ als Onlinesingle und Video.

Die neue KneipenTerroristen Hymne sorgt sofort für gute Laune und wie nicht anders zu erwarten kriegt man diesen Ohrwurm nicht wieder aus dem Kopf.

Gerade in diesen harten und verrückten Zeiten ist es um so wichtiger die Zuversicht nicht zu verlieren, also lasst uns gemeinsam mit den KneipenTerroristen das Leben feiern !!!“