On Stage mit Six Turns Nine – Virtual Reality – 3D-Performance im Ratinger Hof

Mit “Moments” präsentieren SixTurnsNine eine Single der besonderen Art. Video-Produzent und Regisseur Jérôme Lozano (Suir, Blind Delon, Mängelexemplar) hielt eine Performance der Düsseldorfer Minimal-Non-Pop-Formation im legendären Ratinger Hof für eines der ersten professionellen 3D-VR-Musikvideos weltweit fest. Zu sehen ist es ab dem 3.3.2023 auf dem YouTube-Kanal der Band.

Über ein VR-Headset wird der warme Zeitlupenhit “Moments” des Trios zu einem geradezu intimen Erlebnis in der virtuellen Realität – gewissermaßen Kopfkino 2.0: Wer sich darauf einlässt, findet sich direkt mit dem Trio nicht vor, sondern mit AUF der Bühne und erlebt Frontfrau Anja Valpiani, Keyboarder Lutz Bauer und Basser Philip Akoto in 3D-Optik – kann sogar selbst die Perspektive der drei Musiker einnehmen. “Moments” ist ein geschmackvoller Beweis dafür, dass Virtual Reality die moderne Popkultur auch jenseits des Gamings absolut bereichern kann.

VR: Nicht nur für Tech-Nerds eine lohnenswerte Erfahrung

Das Video entfaltet auch ohne VR-Hardware einen Teil seiner Magie. 3D-VR funktioniert sogar mit einer preiswerten “Google Cardboard” – einer VR-Brille für das Smartphone -, die unter anderem im Shop bei sixturnsnine.de für kleines Geld erhältlich ist.

Moments – Ein Song über Raum, Licht und Wahrheit

“Moments” erscheint wie eine natürliche Wahl und ein “Perfect Match” für Lozanos “ON Stage with…”-Projekt. Der Opener von SixTurnsNine’s Debütalbum “Borders” handelt von der Magie des Augenblicks, dieser kurzen Begegnung von Zukunft und Vergangenheit. Es geht um Raum, Licht und Wahrheit. Über einem verführerisch lässigen Drumloop, der an das goldene Zeitalter des Trip Hop in den 90er Jahren mit Vorreitern wie Portishead oder Massive Attack erinnert, setzt eine minimalistische, fast zerbrechliche Basslinie ein. Dazu gesellt sich ein waviges Proto-Goth-Keyboard im Stile der frühen The Cure oder Siouxsie and The Banshees. Alles zusammen bereitet den Boden für Anjas charismatische, warme Stimme.Video-Premiere am 3. März 2023

Am 03.03.2023 geht das 3D-VR-Video-Single “Moments” um 12 Uhr online.

YouTube Presave Link (unbedingt mit Smartphone oder VR Headset anschauen!)