RED CAIN: Neue Videosingle „We Are Chaos“ + ALBUM-Details!

PROG-POWER-BAND RED CAIN AUS ALBERTA VERÖFFENTLICHT NEUE SINGLE “WE ARE CHAOS” UND KÜNDIGT KOMMENDES ALBUM “NAE’BLISS” FÜR DEN 28. APRIL AN!

Die aus Calgary stammende Prog-Power-Band Red Cain hat soeben ihre neue Single “We Are Chaos” zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht.

Der Track kombiniert die melodische, schattenhafte Präsenz von Kamelot mit der kontrollierten Aggression von Gojira, trifft hart mit seiner technischen Umsetzung und seinem Groove und teasert das kommende Album mit genau den abstrakten Gothic-inspirierten Visuals an, für die die Band bekannt ist. Das Video gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=YbXEV1DFjnQ und die Single hier auf der Plattform deiner Wahl: https://redcain.ca/we-are-chaos-links

Am 17. Januar veröffentlichte die Band bereits die Single “Blight” mit dazugehörigem Video, die den Zuhörer*innen einen Eindruck vom neu erfundenen Sound der Band vermittelte und ganz klar machte, wo es hingeht. Mit diesem Track bewegen RED CAIN die Nadel fest in den progressiven Teil ihres Prog-Power-Stils und liefern eine ebenso atmosphärische wie abschreckende, dynamische Performance ab, die das unkontrollierbare Voranschreiten der Fäule (“Blight”) über das Land symbolisieren soll. Hier gibt es das Video zu “Blight”: https://www.youtube.com/watch?v=Oq1ZweFnJwM und hier gibt es die Single auf der Plattform deiner Wahl: https://redcain.ca/blight-release-links.

Zusammen mit dem neuen Track “We Are Chaos” kündigten Red Cain nun auch die Veröffentlichung ihres kommenden Albums “Nae’Bliss” an, das am 28. April erscheint. Inspiriert von der “Das Rad der Zeit”-Romanreihe und eine Hommage an die legendäre Welt von Robert Jordans Fantasy-Epos, wurde “Nae’Bliss” im Red Cain Studio aufgenommen, von Tyler Corbett (Sole Audio) gemischt und von Alan Sacha Laskow (Perfect Filth Studios) gemastert. “Nae’Bliss” ist ein Streifzug durch die Kehrseite der Geschichte des “Rades der Zeit” – die der Verlassenen, der Antagonisten, der Instrumente des großen Herrn der Finsternis und der brutalen und fesselnden Verlockung, dem Chaos die Herrschaft zu überlassen – mit einer düsteren Note, heruntergestimmten Gitarren, Death-Metal-Einflüssen und einem unerbittlichen Vorwärtsdrang.

Red Cain erklären selbst zum Album: „Wir sind alle große Fantasy-Fans, und für uns ist ‘Das Rad der Zeit’ neben ‘LOTR’ DIE genredefinierende epische Fantasy-Serie, mit der alles begann. Die Welt des ‘Rades der Zeit’ ist eine brutale, fesselnde Welt mit einer Vielzahl faszinierender Charaktere, und wir waren besonders daran interessiert, ihre eher viszeralen Aspekte zu erforschen – ein Bereich, der geradezu darum bettelt, mit Heavy-Metal gepaart zu werden. Wir haben gesehen, wie einige unserer musikalischen Ikonen wie Blind Guardian diesen Weg erfolgreich beschritten haben, und es war großartig zu sehen, wie sie diese Geschichten musikalisch neu interpretiert haben – ganz zu schweigen von dem verdammt großen Spaß daran. Jetzt sind wir an der Reihe, das Rad weiterzudrehen.“