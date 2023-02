Wooden Veins veröffentlichen weitere Single aus ihrem neuen Album!

Veröffentlichung von „Skies“ & Musikvideo am 24.02.2023

Am 24. Februar veröffentlichen Wooden Veins ihre dritte Single: „Skies“. Ein komplexer und vielschichtiger Song mit unterschiedlichen Stimmungen, geprägt von atmosphärischen bis harten Riffs, metrischen und harmonischen Wechseln, die dem existenzialistischen Text untermalen und ihm ein Gesicht geben.

„Die Geschichte, die „Skies“ erzählen soll, handelt von Träumer und Machern, die sich entscheiden, ihr Leben zu beenden – buchstäblich, spirituell, als eine bewusste Entscheidung auf der Suche nach Wahrheit und Schönheit. Ein Akt, der am Ende oft als eine Verhöhnung des Lebens selbst angesehen wird.“

„Skies“ ist bereits die dritte Single aus dem kommenden Studioalbum „Imploding Waves“, welches im Mai diesen Jahres erscheinen wird. Der Sound von Wooden Veins wurzelt im klassischen, melodischen Doom Metal. Mit Progressivität und Gothiceinflüssen treiben ihn die, mehrheitlich in Europa lebenden, chilenischen Musiker an die Oberfläche, dringen zugleich noch weiter vor, hin zu mehr Heaviness und auch in extremere Gefilde, wo man sogar den Einfluss ihrer lateinamerikanischen Wurzeln spüren kann.

Skies – Jetzt anhören!