Endlich: Harpyie auf großer Blutbann-Tour!

Ein Jahr nach Erscheinen Ihres Albums Blutbann gehen Harpyie auf gleichnamige Deutschlandtour. Mit dabei: Soulbound, die aktuell die Gothicszene in Deutschland aufmischen.

Platz 34 – Harpyie sprangen im letzten Jahr mit ihrem neuen Werk in die vorderen Ränge der offiziellen deutschen Charts. Dieser Erfolg wird nun (endlich! – Corona sei Dank) gebührend mit der ersten eigenen Headlinertour gefeiert. Im Gepäck: Die Vampire, Mörder und Geister ihrer schaurig schönen Geschichten auf Blutbann: Jack The Ripper, Edgar Allan Poe, der kopflose Reiter und die Königin der Verdammten. Mit ihrer Mischung aus modernem Metal und Folk, stets verbunden mit dem aktuellen Zeitgeist und intelligenten, wortgewandten Lyrics haben es die Ostwestfalen geschafft eine treue, stetig wachsende Fanbase zu generieren und die Bühnen großer Szenefestivals, wie zum Beispiel dem Wacken Open Air oder des Summer Breeze zu erobern – und setzen mit dem wuchtigen und aggressiverem Sound der neuen Platte ihren Weg konsequent fort. Neben den aktuellen Hits von Blutbann werden natürlich auch die All-Time-Favoriten der vorangegangenen sieben Studioalben nicht fehlen. Unterstützt werden Harpyie von Soulbound, die sich in den letzten Jahren vom Geheimtipp der Gothic Metalszene zu einem namenhaften Vertreter dieser entwickelt haben. Die Bielefelder stehen für urbanen, endzeitlichen Gothic Metal. Dabei verzichten sie nicht auf ihre Wurzeln aus dem Alternative Metal und bewahren sich trotz aller Härte ihr Markenzeichen: eingängige, melodiöse und sozialkritische Kehrverse. Soulbound sind pure Energie und die wohl mit ambitioniertesten Newcomer der aktuellen Gothic-Szene.

Harpyie „Blutbann“ Tour 2023