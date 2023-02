WOLF COUNSEL: Videosingle neues Album – zweimal Doom am Stück!

WOLF COUNSEL: “ Wir stehen am Kipppunkt, entweder unsere eigene finstere Tragödie niederzuschreiben oder endlich den Planeten heilen zu lassen!”

Neue Videosingle “Healer” Neus Album “Initivm” am 30. September

Ein weiterer Sommer ist zu Ende gegangen und wieder bedeutete sein Abschiedsgeschenk für etliche Europäer Tod, Verlust und Elend. Nach endlos scheinenden Hitzewellen, Dürren, Waldbränden und alarmierenden Anzeichen der Wasserknappheit wurde die bereits teils verkohlte paradiesische Schönheit Südeuropas in Wasser ertränkt und erstickte unter Schlamm und Trümmern. Das ist der Preis, den wir zahlen – doch für was? Für unser besessenes Festhalten an Wirtschaftssystemen, die unseren eigenen Grabstein in einen vernarbten Planeten fahren lassen. “Menschen sind ziemliche Arschlöcher gegenüber der Natur. Wir haben diese wundervolle Ressource – den Planeten, auf dem wir leben – hergenommen und einfach ruiniert”, wie Con Doyle, Sänger und Texter der irisch/schweizerisch/deutschen Classic Doom Metal band WOLF COUNSEL, es ausdrückt. Und mit deren neuester Videosingle “Healer”, die in den ländlichen Gegenden von County Cork in Irland abgedreht wurde, hat die Band eine Unmenge an Frust, Wut und Angst durch ihre eigene Doom-Mühle geschickt: “‘Healer’ ist so etwas wie eine Warnung: Wenn wir nicht dahin zurückkommen, dass wir auf den Planeten hören, werden wir ihn noch viel mehr abfucken. Der Song berührt aber auch den ganzen Kapitalismus- und Kommerzialisierungsaspekt und wie wir die alten Bräuche der Heiler aus den Augen verloren haben. Deren Fähigkeit zu erschaffen und zu heilen war ja tief darin verwurzelt, dass sie die Natur in die Menschheit hineingetragen hatten, anstatt sich gegen die Umwelt zu stellen, in der sie lebten – so wie wir es heute tun. Entweder behandeln wir den Planeten wieder mit Rücksicht oder er behandelt uns ohne, so einfach ist das!”

„Healer“ auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DlKnBJxC3uA

Da hat sich also ausgerechnet die Jahreszeit, die wir alle so lieb gewonnen und nach der wir uns stets so gesehnt hatten, als eine wiederkehrende, kurzlebige vorsintflutliche Periode herausgestellt, die von einem wahrgewordenen biblischen Extrem beendet wurde. Was können wir da tun? Wir könnten die Verschnaufpause nutzen, die vor uns liegt – den Herbst, den Winter und den Frühling. Wir könnten das Doom-Ding durchziehen: Entschleunigen, rausgehen, durch die Natur wandern und sie in uns aufnehmen. Über das eigene Leben nachdenken und falsche Bedürfnisse infrage stellen, während wir da draußen sind – und dann unsere Schlussfolgerungen zu den Liebsten nach Hause tragen. “Healer” ist ein fantastischer Soundtrack für all dies!

Über Wolf Counsel und „Initivm“

Wolf Counsel entstand 2014, als zwei erfahrene Musiker ihre Begeisterung für monumental schleppende, tief gestimmte Musik und ihre große Wertschätzung für gewaltige Basslinien in einer neuen Band vereinten. Zunächst im Stil des Doom-Metal-Prototypen der späten 70er und 80er verwurzelt, entwickelte der Sound schnell eine sehr einzigartige und schwere Signatur, die Einflüsse von allem einbezog, was gewichtig und gemächlich ist – die Mitglieder selbst nennen als musikalische Inspiration unter anderem Solitude Aeturnus und Cathedral aber auch Fans von Warning und Count Raven sollten dringend ein Ohr riskieren.

2020 zog eines der Gründungsmitglieder nach Irland, was zu einer engen kreativen Zusammenarbeit mit dem neuen Frontmann Con Doyle führte. Wolf Counsel lebt weiter mit der Hinzufügung neuer Einflüsse, einer neuen Stimme und neuer Inspiration, um mehr puren Doom Metal mit einem noch härteren und epischeren Ansatz als je zuvor zu liefern.

Da das Album im Lockdown geschrieben wurde, sind die Fans sicherlich gespannt zu sehen, was hinter den geschlossenen Türen geschaffen wurde. Jeder wartet sehnsüchtig auf Liveshows – Wolf Counsel verspricht eine stripped down, old school Metal Show. Sie wollen weder Schnickschnack noch künstliche Images und keine Kompromisse. Die Band hat Konzerte überall in Europa mit Bands wie Procession (SE/CI), Epitaph (IT), The Order of Israfael (SE), Castle SF (US), Year of the Goat (SE), Obelyskkh (DE), Orange Goblin (UK), Dead Witches (UK), Iron Void (UK) and Ahab (DE) gespielt. Hoffentlich fügen sie bald Termine hinzu – denn jeder sollte diese Songs live hören und der durch die Sounds ausgelösten Massenkatharsis teilnehmen.

Das Album „Initivm“ von Wolf Counsel wird am 30.09.2022 veröffentlicht und ist vorbestellbar. Die Singles “Farewell”, “Aeons” und “Healer” wurden bis dato veröffentlicht.