FoB+FooB Open Air: Info-News zu und Rabatte zu beiden Festivals

Das stressbefreite FESTIVAL OHNE BANDS – die ultimative Ackerparty als frühsommerliches Vorglühen für die durchstartende Festivalsaison mit zuletzt über 8.000 Besuchern – geht von 25. bis 28. Mai 2023 in die nächste Runde und liefert jetzt schon mal eine Ladung spannender Informationen.

Um das fünfjährige Bestehen des FoB, dessen VVK bereits läuft, zu feiern, laden die Veranstalter zum großen Vergleich ein, wenn am 24. Mai 2023, einen Tag vor dem Eventstart, die Imagine Stage erstmals von echten Musikern bespielt wird. Auf dem eintägigen FESTIVAL OHNE OHNE BANDS werden dann dort die gestandenen Spaßhelden von J.B.O. trotz rosa Brille laut, hart und ehrlich den Beweis erbringen: Bei der Imagine Stage des FoB handelt es sich tatsächlich um eine wirkliche Bühne mit allen bühnenüblichen Funktionen, denn Fake kann ja jeder!

Doch damit nicht genug. Neben den rosaroten Urgesteinen treten die für entfesselte Live-Partys stehenden Akuma Six an. Die gerade noch als Underground-Tipp und spätestens seit ihrer brachialen Show bei Rock Am Ring 2022 überaus heiß gehandelten Anime-Trap-Metaller reißen gemeinsam mit den Fans Genregrenzen ein: Abriss-Breakdowns galore! Abgerundet wird das FooB, dessen Tickets ebenfalls bereits im VVK erhältlich sind, mit regionalen Grüßen von flatted fifth und einem (noch) Secret-Act.

Was bislang nur Insider wussten: Das anschließende FoB lässt sich ausdehnen, und zwar mit der KARTE DES FRÜHEN RUMTREIBERS. Mit der können Besucher am Donnerstag, 25. Mai, schon ab 08:00 Uhr ihre Zelte aufschlagen.

In Kombination mit einem FooB-Ticket geht sogar noch mehr – Zeltaufbau schon am 24. Mai ab 15:00 Uhr! Zusätzlich erhalten alle bisherigen und zukünftigen Käufer beider Karten einen Rabatt von 5 € auf das sonst für 29 € erhältliche FooB-Ticket. Damit lassen sich die so gegensätzlichen FoB und FooB prima kombinieren.

Wer nicht zu lange wartet, spart doppelt: Noch bis 5. März gibt es das FoB-Ticket für den Spartarif von 49 €, danach steigt der Preis auf 59 €. Am Preis von 29 € für das FooB ändert sich (bis auf den möglichen Frühe-Rumtreiber-Rabatt) nichts.

Steckbrief Festival ohne ohne Bands (FooB):

Ort: Hailtingen (uff Agga)

Datum: Mittwoch, 24.05.2023

Parkplatzöffnung: 15:00 Uhr

Einlass Gelände: 18:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Preis: 29 € – ermäßigt 24 €

Homepage zum Konzert und Tickets:

https://festivalohneohnebands.de/



Headliner: J.B.O.

https://www.jbo.de/tour/

Akuma Six

Live-Video RAR 2022

https://www.youtube.com/watch?v=rnQ07f8owqw

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=BwTl7hY1-Pk

https://www.youtube.com/watch?v=OGrjm9udnBY

+1 Secret Act

flatted fifth

https://www.flatted-fifth.de/

https://www.facebook.com/flatted.fifth.band/