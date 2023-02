HOSTAGE: League of Legends, “Arcane”, Metalcore! Leidenschaft, Sucht und musikalische Katharsis

Was passiert, wenn ein knapp geheilter MOBA-Süchtiger, der in einer Modern-Metalcore-Band singt, auf die Erinnerungsstrecke einer emotionalen Hyperloop gesaugt wird? Ein Song passiert! Dies ist der Fall des Noah M., Leadsänger bei HOSTAGE, und er begann mit dem Versuch, sich zurückzulehnen und zur Entspannung “Arcane” auf Netflix zu schauen. Der Eingang zu seiner Loop war “Enemy” von Imagine Dragons, der unvergessliche Titeltrack besagter Serie – der Song, der alles zurückbrachte: die stressige, hyper-fordernde Welt von LoL (League of Legends), die Freunde und Feinde, die er dort fand und verlor, die gewonnenen Schlachten und jene, von denen wir besser nicht sprechen, die Strategien, die funktionierten und jene, die in die Binsen gingen, und nicht zuletzt die Störungswellen in jener Welt, die von den Menschen verursacht waren, die ihren Noah in dieser Welt Stück um Stück verloren…

Und es ist zugleich der seltene Fall eines Songs, der so hoffnungslos in einem kreativen Hirn steckengeblieben ist, dass etwas dagegen unternommen werden musste, um ihn zu verarbeiten und sich wieder frei für Neues zu machen. Also sprach Noah seine Band, Freunde und Familie, seinen inneren Zirkel an, und die einhellig vorgeschlagene Lösung war, das verflixte Ding halt einfach auszuleben, eine Cover-Adaption von “Enemy” zu erarbeiten, und der Dämon würde weichen.

Tatsächlich ging es aber viel weiter: “Da wir kurz vorher die Streamerin Ifa (Ifas_Core) kennenlernen durften und durch ihre Gesangsstreams wussten, dass sie eine unfassbar begnadete Sängerin ist, war uns sofort klar, wie wir dieses Cover zu etwas ganz Besonderem machen konnten”, erinnert sich Noah. “Kurzerhand fragten wir sie also, ob sie Lust hätte, mit mir „Enemy“ als Duett zu performen und im Studio aufzunehmen. Zu unserem Glück war sie super von der Idee angetan, und so haben wir den Song schließlich zusammen mit unserem Lieblingsproduzenten Timo Bonner bei Megablaster Recordings aufgenommen. Wir hatten die perfekte Chemie zwischen uns sechs sehr genossen, was dazu führte, dass Ifa auch beim fünf Monate späteren Musikvideodreh wieder dabei war.” Ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruht, wie Ifa erklärt: “Als die Jungs mir ihre Version des Songs vorgespielt hatten, war für mich sofort klar, dass ich dabei sein möchte. Die Zusammenarbeit mit HOSTAGE und ihrem Produzenten Timo war ein echtes Highlight. Was Kreativität und Umsetzung angeht, sind die Jungs auf einem ganz hohen Level.”

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/lngekY_BJ20

Dabei rausgekommen sind ein überwältigendes, emotionales 4K-Video – bereits jetzt eines der Markenzeichen von HOSTAGE – und die wirklich fesselnde Neuinterpretation eines großartigen Songs. Das bemerkenswerte Duo schickt einen Schwarm von mitreißenden Melodien himmelwärts, wo der unausweichliche Moment wartet, in dem sie eingefangen und zurück in den Boden gestampft werden von etwas, das glatt als der brutalste und handwerklich eleganteste Breakdown in der Geschichte der Band betrachtet werden kann. Eine wahre Außenseiter-Hymne.

