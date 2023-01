Napalm Records/UNANTASTBAR: Platz 2 der Albumcharts für „WIR LEBEN LAUT“

Sensation komplett: Die Südtiroler Rocker von UNANTASTBAR freuen sich, zusammen mit ihrem neuen Label, Napalm Records’ Rock-Tochter Spinning Goblin Productions, über Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts für ihr 9. Studioalbum “WIR LEBEN LAUT” und feiern damit den bisher höchsten Charteinstieg der Bandgeschichte.

Für UNANTASTBAR, die in der Vergangenheit bereits drei Top-5-Platzierungen in den offiziellen deutschen Albumcharts verbuchen konnten, ist es das Resultat harter Arbeit, aber vor allem auch von Leidenschaft und der ganz besonders innigen Connection zwischen der Band und ihren unglaublich treuen Fans, die mit “WIR LEBEN LAUT” alles bekamen, was sie an den Südtirolern lieben: starken, authentischen Rock mit ebenso ehrlich-rauen wie emotionalen Texten und Gänsehautmomenten. Auch die fleißigen Kritiker da draußen haben inzwischen ihr Urteil gefällt: Der Sound, den die Band und Napalm Records ins Jahr 2023 tragen, kam super an.

Nun freuen sich UNANTASTBAR darauf, all das auf der in diesem Jahr anstehenden Tour und beim kürzlich angekündigten bandeigenen Festival zu feiern: “Wir haben gezittert und gebangt, am Ende sind wir dann doch haarscharf an der #1 vorbeigeschlittert. Nichtsdestotrotz steht “WIR LEBEN LAUT” auf Platz #2 der offiziellen deutschen Albumcharts. Vielen Dank an alle, die sich dieses geile Album geholt haben und noch holen werden. Danke für euren wahnsinnig geilen Support! Wir sehen uns auf unserer WIR LEBEN LAUT Tour 2023!”



Wer es bisher noch nicht geschafft hat, kann sich “WIR LEBEN LAUT” von UNANTASTBAR (erschienen über Napalm Records/Spinning Goblin Productions) noch hier u.a. in einer der Limited Editions sichern: http://lnk.to/UATB-WirLebenLaut

Tickets für die WIR LEBEN LAUT Tour und das Festival in Loburg (Sachsen-Anhalt) gibt es ab sofort unter: www.unantastbar-tickets.com

WIR LEBEN LAUT Tour 2023

23.03.2023 – Dresden, Reithalle Strasse E

24.03.2023 – Frankfurt, Batschkapp

25.03.2023 – Köln, Essigfabrik

30.03.2023 – Pirmasens, Quasimodo

31.03.2023 – Erfurt, Club Central

01.04.2023 – Stuttgart, LKA-Longhorn

27.04.2023 – Cottbus, Gladhouse

28.04.2023 – Weiden, Monkey Eventarena

29.04.2023 – Nürnberg, Löwensaal

30.04.2023 – Wien, Szene

19.05.2023 – Hannover, Capitol

26.05. & 27.05.2023 – WIR LEBEN LAUT Festival, Loburg

19.10.2023 – Leipzig, Hellraiser

20.10.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt

02.11.2023 – Ravensburg, Konzerthaus

03.11.2023 – St. Wendel, Liebenburghalle

04.11.2023 – Herford, X

16.11.2023 – Kiel, Max Nachttheater

17.11.2023 – Bremen, Aladin

18.11.2023 – Alsfeld, Hessenhalle