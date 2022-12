Hei’An: Monumentales Post-Progressiv-Metal-Album „imago“ kommt zusammen mit neuer Videosingle „noises“ 

Das Warten hat ein Ende: Hei’An bringen endlich ihr monumentales Post-Progressive-Album “imago” heraus und zelebrieren einen Tag vorher die Komplettierung ihrer Pentalogie kunstvoll produzierter Videosingles mit “noises” als Schlussakt. Als Kontradiktion des eigenen Songtitels läuft “noises” eher in würdevoller Manier schleppend an und gewinnt Stück für Stück weitere Ebenen hinzu, um schließlich ein feierliches Crescendo ausbrechen zu lassen, dessen Kern eine positive Botschaft birgt: “Wahrscheinlich ist das unser aller liebster Song auf der Scheibe, unser am ehesten “modern” klingender zudem, mit einer Menge an Synths und viel Polster, wunderschöner Orchestrierung und griffigen Melodien, unter denen einige Progressive-Elemente recht elegant verborgen sind, sodass das Stück schlicht wirkt, wenn man ihm nicht allzu viel Aufmerksamkeit widmet. Insgesamt klingt er aber groß – der ganze Song ein stetes Aufschichten bis hin zu einer majestätischen Auflösung zum Ende hin. Wir freuen uns heftig, dass er endlich an der Reihe ist; im Grunde handelt er davon, in dir drin Frieden zu finden.”

