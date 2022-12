Eamonn McCormack: Videosingle “Hats off to Lemmy” Bluesiger Tribut zum „Lemmy Month“

Eamonn McCormack wurde im Herzen der irischen Hauptstadt Dublin geboren und wuchs in einem Vorort im Norden auf. Im Alter von sechs Jahren begann er, auf der Akustikgitarre zu spielen. Durch die Auftritte seines Klassenkameraden Gerry Leonard (David Bowie, Suzanne Vega) ermutigt, zählten Slade, Cat Stevens, Neil Young und Rory Gallagher zu seinen frühen Einflüssen. Mit zwölf Jahren sang er bereits sattelfest zu seinem eigenen Gitarrenspiel und trat bei kirchlichen Gemeindemessen auf.Recht schnell jedoch wurde ihm die Kirchenmusik zu einengend und so wechselte der Teenager auf seine erste eigene E-Gitarre, eine Guild Starfire, auf der er zum Leadgitarristen avancierte und bald mit einer Coverband zum ersten Mal auf der Bühne Geld verdiente. Zu seinen Einflüssen zählten mittlerweile auch Jimi Hendrix, Eric Clapton, Thin Lizzy und die niederländische Band Focus. Als Sechzehnjähriger trat Eamonn bereits live im irischen Rundfunk auf und gewann den bedeutendsten Schulwettbewerb mit der Darbietung seines eigenen Repertoires. Nach einer kurzen Phase in verschiedenen irischen Bands, wechselte Eamonn in die Vereinigten Staaten über, um dort unzählige Konzerte zu geben. Später schloss er sich einer Band in Kalifornien an, die als Ableger vonin den Genuss kam, mitzu jammen. Dort gelang es ihm, seine musikalischen Horizonte nochmals zu erweitern, entscheidende Bühnenerfahrung zu sammeln und insgesamt die Frische der amerikanischen Musik samt ihrer kulturellen Herkünfte in sich aufzusaugen. All dies verschmolz dabei mit seinen starken irischen Wurzeln.Als Eamonn nach vier Jahren voller Eindrücke seiner Reisen und Auftritte nach Irland heimkehrte, brachte er seinen unverwechselbaren Stil und einen eigenwilligen Sound bereits mit; beides unterschied ihn deutlich vom typischen Bluesrock jener Tage. Um seine musikalische Signatur konsequent festzuklopfen, startete er eine lange fortwährende Reihe an Liveauftritten unter dem Bühnennamen, was ihn quer durch Europa etablierte. Samuel Eddy und seine Band konnten sich durch diesen ununterbrochenen Einsatz auch auf den großen europäischen Festivalbühnen Reputation erspielen, was im Verlauf zu weltweiten Verträgen mit Universe Productions/Virgin Records und später SPV Records führte. Drei von Kritikern gefeierte Studioalben, die sich hervorragend verkauften, ließen erahnen, dass Irland einen spannenden jungen Weltklassegitarristen hervorgebracht hatte. Die darauffolgenden zwei Dekaden waren für Eamonn von Tourneen und Studioaufnahmen mit vielen seiner frühesten Einflussgeber geprägt, etwa(ehem.),) and. Ein weiteres Highlight dieser Periode war die unvergessliche Performance von Eamonn und seiner Band auf demin Holland vor einer halben Million Zuschauern, wo sie u.a mit Robert Plant die Bühne teilten. Hinzu kam ein Auftritt im angesehenenmit, der bei vielen europäischen Zuschauern Beachtung fand.Auf seinem Eigenlabel veröffentlichte Eamonn eine Art Best-of-Album, das überwiegend Samuel-Eddy-Songs in remasterten Fassungen sowie acht bislang unveröffentlichte Tracks enthielt und in Dublin von) abgemischt wurde. Abgerundet wurde das Jahr mit einer aufsehenerregenden Opening-Show für die legendärenin Amsterdam. Später wurde der Bühnenname endgültig zu den Akten gelegt und unter dem echten Namendas sehr erfolgreiche Best-of-Albumherausgebracht, auf demundals Gäste vertreten sind. Nach dem Erfolg von “Kindred Spirits” entschloss Eamonn sich, für eine Zeit auf das Touren zu verzichten und stattdessen ausgedehnt zu reisen, neues Material zu schreiben und mit verschiedensten Künstlern in den USA, Mexiko und Hongkong zu jammen, bevor er seine Eindrücke erneut und diesmal in Deutschland ins Studio trug. Heraus kam sein fünftes Albumfür das Label In-Akustik. Das Album wurde sehr positiv angenommen und etablierte ihn abermals für lange Zeit als tourenden Künstler auf den Straßen der Welt. Anschließend nahm Eamonn in England ein Album mit dem Grammy-nominierten Produzenten) auf. Die Besetzung bestand dabei neben ihm an Gitarre und Gesang aus) am Bass und) am Schlagzeug. Das Doppelalbum mit dem Titelerntete allerorts 5-Sterne-Kritiken: Mit einer Scheibe voll elektrischer und der anderen voll akustischer Gitarrenmusik konnte Eamonn abermals sein Talent als kompetenter Akustikkomponist und -spieler unter Beweis stellen und darüber hinaus seine Fertigkeiten auf Mundharmonika und Mandoline einbringen. Mit der neuen Scheibe im Gepäck begab er sich einmal mehr auf Tournee und Festivalbühnen, was in der Folge zu einem neuen Management und einem neuen Plattenlabel führte. Das Highlight bildete eine weitere Performance im, diesmal mit. Nach dieser explosiven Show ging es für Eamonn direkt zurück ins Studio, wo mit dem deutschen Starproduzentendas siebte Studioalbumeingespielt wurde, das mit elf abwechslungsreichen Stückenam Bass undan den Perkussionsinstrumenten präsentierte. “Storyteller” erschien im Mai 2020 in Europa, wo es indiebildete. Eine spätere Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten erzielte 2021 ähnliche Resultate.Was nun ansteht: Ein selbstbetiteltes neues Album wurde im Juni 2022 aufgenommen – “Eamonn McCormack” soll am 3. Februar 2023 weltweit erscheinen.