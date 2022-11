SixTurnsNine veröffentlichen die Single  „Protect Me“

„Protect Me“ ist der vierte und zugleich finale Türöffner für den SixTurnsNine-Debüt-Langspieler „Borders“ (VÖ: 30.9.) Mit der neuen Single zeigt das Düsseldorfer Exerimental-Pop-Trio (Anja Valpiani – Gesang, Lutz Bauer – Keys/Programming, Philip Akoto – Bass) seine wilde, ungezähmte Seite. Getragen wird die wohl tanzbarste Nummer des Albums von einem treibenden stoisch druckvollen Beat, der Erinnerungen an die wundervollen Joy Division weckt, und einem dreckig wie druckvoll pumpenden Bass. Beides zusammen entfaltet urwüchsige-Post-Punk-Power und bereitet den perfekten Boden für das eindringliche Statement für die Liebe und das Leben, mit dem Frontfrau Anja Valpiani dem Song in ihrer ureigensten Weise einmal mehr echten Ohrwurmcharakter verleiht. Die Proto-Goth-Keyboards von Lutz Bauer und Anjas warme Stimmfarbe sorgen für einen bittersüßen und dunklen Hippie-Vibe, der dem Song einen spannenden Kontrast verleiht und ihn zugleich stimmig abrundet. Auch diesen haben SixTurnsNine in einem stimmungsvollen Videoclip in Szene gesetzt.

Perfekt abgerundet wird der Single Release durch den “SYMBIOSIS Remix” von Bob Humid, dem renommierten Kölner Producer und DJ für facettenreichen Electro von tanzbar bis experimentell. Der penible Sound-Designer ist ein obszessiver Eklektiker und bekannt durch seine erste Dark-Electronic Kultband Der Liederkranz sowie durch Kollaborationen mit Holger Czukay (Can) und Carla Subito (Fetischpark).

Bob Humid ist ein gefragter Mastering-Engineer und ist für die klangliche Veredelung der Produktionen von SixTurnsNine seit der ersten Stunde verantwortlich.