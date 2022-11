Factory Metal Night: „AFTERMATH“ (presented by Metal Clash)

Jedoch sind Torturized an diesem Abend nicht allein in der Factory. Die Jungs haben sich mit den Label Kollegen (Apostasy Records / https://www.facebook.com/apostasyrecords/ ) von Path Of Destiny, den Magdeburger Kumpels KHNVM und die langjährigen Nordhäuser Freunden Zero Degree drei weitere namhafte Bands ins Boot geholt, die die Factory Metal Night „Aftermath“ zu einem richtig geilen Event und zu einem Pflichttermin der Metalfans in der Region Magdeburg bzw. Sachsen-Anhalt und darüber hinaus werden lässt.