UNANTASTBAR unterschreiben bei Napalm Records / Spinning Goblin Productions

Seit mittlerweile über 18 Jahren arbeiten sich die fünf Südtiroler von UNANTASTBAR kontinuierlich in der deutschsprachigen Punkrock-Szene voran. Ihre authentische Art und kompromisslos ehrlichen Töne haben ihnen neben einer unglaublich treuen Fanbase und vollen Hallen auch bereits drei Top-5-Platzierungen in den offiziellen deutschen Albumcharts beschert.

Nun machen sich die Vollblutrocker daran, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und beginnen das nächste Kapitel der Bandhistorie mit einem großen Announcement: UNANTASTBAR sind ab sofort bei Napalm Records unter Vertrag und werden künftig auf dessen Rock-Label Spinning Goblin Productions erscheinen. Die Band blickt bereits voller Vorfreude auf die künftige Zusammenarbeit: „Wir freuen uns riesig auf unseren neuen, gemeinsamen Weg mit Napalm Records. Wir haben mächtig Bock auf diesen neuen Abschnitt und auch nach über 18 Jahren Unantastbar-Bandhistorie steht fest: Wir sind motivierter denn je und haben Spaß an dieser Band wie in unseren ersten Tagen im Proberaum. Das war noch lange nicht alles!“

