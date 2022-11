UNANTASTBAR: Neue Single kündigt Album für 2022 an ++ VVK für „Wir Leben Laut“

Mit der Nachricht zum Signing bei Napalm Records’ Rock-Label Spinning Goblin Productions haben die Südtiroler von Unantastbar ein neues Kapitel ihrer bereits 18-jährigen Bandhistorie begonnen und melden sich mit ihrem neuen Album “WIR LEBEN LAUT” zurück, das noch in diesem Jahr (30.12.) erscheinen wird. Zeitgleich mit diesem Announcement hauen die Vollblutrocker mit der ersten Single des Albums ein starkes Statement raus: „Hier bin ich” ist ein Song über das Leben. Darüber, dass ein Mensch nicht stets perfekt ist und dennoch immer als der, der er ist, angenommen werden will – auch wenn er sich manchmal selbst im Weg steht. Eine rhythmische, Rebellion gewordene Weigerung, sich zu verstecken, eine Auflehnung gegen das Abgelehntwerden. Der Song gibt damit einen Ausblick auf das gesamte Album: authentisch, rotzig und voller Herzblut.



Das brandneue Video zur Single „Hier bin ich“ gibt es hier:



Link zum Video auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=f_MmWtoCcXM

Gewohnt dreckige Rocker wie “Die Hand, die ich mir reichte” oder der Titeltrack “WIR LEBEN LAUT” – eine Hymne für das Leben – haben das Potential zu neuen Klassikern: live auf der Bühne und in den Herzen der Fans, denen die Band als ein besonderes Dankeschön “All die ganzen Jahre” widmet. Das Album als Ganzes ist jedoch auch in den leiseren Momenten unglaublich stark, emotional, rau und ehrlich. Unantastbar stellen unmissverständlich klar: Dies ist ein neues Kapitel in der Geschichte der Band, in dem auch Zeit für Veränderung war. Doch es gibt Dinge, die sich niemals ändern werden: Nach drei Top-5-Platzierungen in den offiziellen deutschen Albumcharts und all den weiteren Erfolgen der letzten Jahre bleibt sich die Band im Kern treu: straight, frei, nahbar und am Boden geblieben.

Entsprechend stolz sind Unantastbar auf das Album und können es kaum erwarten, es endlich mit den alten und neuen Fans da draußen zu teilen: “Über Wochen und Monate haben wir an Riffs und Rhythmen gefeilt, in unserem Innersten gewühlt, sind tage- und vor allem nächtelang versunken, haben unsere Seelen nach außen gestülpt und im Tiefsten Verborgenes zu Papier gebracht. Wir haben kreiert, gestritten, harmoniert, diskutiert und sind vor Freude getaumelt. Entstanden sind 15 neue Unantastbar-Songs: enthusiastisch, wuchtig, begeisternd, erstaunlich frisch, voller Passion, laut und immer echt. Heute ist es endlich so weit und wir lassen die erste Single ‘Hier bin ich’ aus unserem neuen Album ‘WIR LEBEN LAUT’ hinaus in die Welt, raus auf die Straße, hinein in jede Faser eurer Seele. Wir sind mächtig stolz auf unser neuestes Werk. Stolz und nun vor allem gespannt auf eure Reaktionen. Wir spüren und fühlen es: Das wird ganz, ganz groß!” Und eben laut. Und das ist auch gut so. Denn das ist genau das, worauf Unantastbar und die Fans gewartet haben: wieder zusammen laut zu sein, zu zeigen, wer sie sind und was sie bewegt; eben weil all das ein so unglaublich wichtiger Teil ihres Lebens ist. “WIR LEBEN LAUT” will in die Welt hinausgeschrien werden. Und das hoffentlich sehr bald auch schon wieder auf den Bühnen da draußen.

Das Album “WIR LEBEN LAUT” von UNANTASTBAR erscheint am 30.12.2022 über Napalm Records/Spinning Goblin Productions und kann ab sofort hier vorbestellt werden: http://lnk.to/UATB-WirLebenLaut

„WIR LEBEN LAUT“ wird in folgenden Formaten erhältlich sein:



CD Digisleeve

2LP Gatefold ORANGE TRANSPARENT

2LP Gatefold MARBLED SUN YELLOW/RED

Earbook

Musikkassette

Wooden Deluxe Box inkl. CD Digisleeve (mit Bonus Tracks), 5 Metal Schnapsbecher, Earplugs inkl. Case, Sonnenbrille, 3x Sticker, Autogrammkarte, Flaschenöffner, Sturmfeuerzeug.

Tracklist

01 Die Hand die ich mir reichte

02 Hier bin ich

03 All In For You

04 Wir leben laut

05 Hey Ho

06 Goodbye

07 Steine, Scherben, Dreck

08 Du bist nicht echt

09 Ich will euch wiedersehen

10 Küss mich

11 Flieg weg von mir

12 Ich bin zurück

13 Lass uns für immer

Bonus Tracks:

14 Vergiss dich nicht

15 All die ganzen Jahre

Wer es dieses Jahr bisher noch nicht geschafft hat, sich mit den Jungs ins laute Getümmel zu stürzen, kann es hier nachholen: 11 JAHRE UU – EXKLUSIVKONZERT für Mitglieder im Supporter-Club

18.11.2022 in Geiselwind, Franken 11 JAHRE UNANTASTBAR UNITED – offen für alle

19.11.2022 in Geiselwind, Franken WELLENBRECHER TOUR

26.11.2022 in Innsbruck, Tirol