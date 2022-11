DISPYRIA unterschreiben weltweiten Vertrag bei El Puerto Records

DISPYRIA aus Kaiserslautern haben einen weltweiten Vertrag bei El Puerto Records unterschrieben! Das dritte Album der Dispyria-Saga wird Anfang 2023 erscheinen.

Initiator und Komponist Jürgen Walzer:

„Finally! Nach langen Jahren harten Kämpfens um die Verwirklichung seiner Idee und der Story hat Juergen Walzer’s DISPYRIA einen weltweiten Vertrag mit El Puerto Records unterzeichnet. Die Chemie mit den Verantwortlichen war vom ersten Kontakt an hervorragend und die Begeisterung und Unterstützung für das Epos war in allen Gesprächen greifbar. Also wird Josh Devons Saga in den sicheren Hafen von El Puerto Records einfahren! Um es mit den Worten von Juergen Walzer zu sagen: „Ich bin unheimlich glücklich. Alles ist möglich!“

Matt. Bischof, Promo Chef von El Puerto Records ist begeistert: „Ich neige ja nur selten zu Superlativen, aber was uns Jürgen Walzer da mit dem dritten Teil der Dispyria-Saga geliefert hat, ist einfach nur großartig, zumal einer meiner Top3 Alltime Favorite Rock Sänger einen großen Teil des Albums eingesungen hat!“

Denn: auf dem neuen DISPYRIA – Album, dass man als „Prequel“ der bisherigen DISPYRIA-Saga bezeichnen kann hat sich Walzer als Gastsänger illustre Namen des Metal-Genres eingeladen,

darunter ZAK STEVENS (Savatage), aber auch RALF SCHEEPERS (Primal Fear) und CARSTEN LIZARD SCHULZ (Devoid, Lazarus Dream).

Line-up Album Cast:

Jürgen Walzer – Guitars

Zak Stevens – Vocals

Ralf Scheepers – Vocals

Carsten „Lizard“ Schulz – Vocals