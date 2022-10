Empress zementieren ihren Symphonic-Zenith mit neuer Videosingle “The Fall of Kingdoms”!

Empress’ Debütalbum “Fateweaver” ist wohl das Symphonic-Metal-Album der Stunde: Mit einer schmetternden Kraft und unvergleichlicher Hingabe hat das US-Quintett bewiesen, dass verträumte Arrangements, vielschichtige Vocals und pochende Drums noch immer ein Standing in der Metalszene verdient haben. Nach Supportgigs für Oceans of Slumber und einer beeindruckenden Performance beim Mad With Power Fest am Releasetag von “Fateweaver”, das der Band zahlreiche neue Fans und umfangreiches positives Feedback beschert hat, präsentiert die Band nun stolz ihr viertes Musikvideo “The Fall of Kingdoms”. Das Videomaterial, das beim Mad With Power Fest aufgenommen wurde, ist ein vielversprechender Vorgeschmack auf das, was wir hoffentlich auch hierzulande zeitnahe von der Symphonic-Macht erwarten dürfen: passionsgeladene, atmosphärische Liveshows mit einer gehörigen Portion symphonischer Schlagkraft, die Band und Publikum gleichermaßen in ihren Bann ziehen und eine einzigartige Erfahrung für alle Anwesenden schaffen.

Wie der mystisch anmutende Songtitel andeutet, gibt es unter den lyrischen Schichten wieder einiges zu dechiffrieren. Das mythologische Thema, welches sich durch “Fateweaver” zieht, hat die Kraft, Hörer:innen vom alltäglichen Leben loszulösen und durch die sphärischen Soundwelten schweben zu lassen – und “The Fall of Kingdoms” ist vor allem auch ein Dankeschön der Band an alle Fans, die die Band in den Wochen rund um das Release ihres Debütalbums supportet haben:

“Danke liebe Legion – dafür, dass ihr unser Debütalbum zu einem Erfolg gemacht habt und dafür, dass ihr von Anfang an dabei wart, ob bei unserer ersten Show in den ‘Davor-Zeiten’ oder mit dem Release von ‘Fateweaver’. Wir wissen euren Support zu schätzen und freuen uns sehr darüber, unsere Spuren in der Symphonic- und Powermetal-Szene zu hinterlassen.”