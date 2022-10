Crowdfunding schützt vor Wikingerüberfällen!

CORVUS CORAX möchten ein Video drehen und bitten um Eure Hilfe:

Ein Wikingerschiff, Wikinger, eine Filmcrew und ein TOP Regisseur, Filmausrüstung, Fahrten zu den Drehorten und Übernachtungen für weit über ein Dutzend Beteiligte, Kostüme, Requisiten, Verpflegung – all das kostet natürlich eine ordentliche Summe Geld. Leider können wir uns dieses Geld nicht einfach auf die gute alte Wikingerart besorgen. Das müssen wir aber auch gar nicht, denn wir haben ja EUCH – die besten Fans der Welt Wir sind sicher – mit eurer Hilfe schaffen wir das! Deshalb haben wir diese Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Für euren Beitrag bieten wir euch eine Vielzahl verschiedener „Rewards“, große wie kleine. Interessante Sachen mit Geschichte aus unserem Fundus, persönliche Treffen mit Schlagzeugunterricht oder Pilzwanderung, exklusive DVDs oder Fotoalben und vieles mehr! Am meisten gespannt sind wir die Teilnehmer am Videodreh – wir glauben, dass das bestimmt für viele eine einmalige und spannende Erfahrung wird!