Reisegruppe Schwermetall Ein kleines Vorstellungs Portrait

Die Reisegruppe Schwermetall ist wie der Name schon ahnen lässt eine leidenschaftliche Truppe an Mädels & Jungs aus Hessen (Wetterau) die große Freude am Metal (mit allem was dazu gehört) und Konzerten haben. Diese bieten auf ihrer Homepage in einem Kalender regelmäßig Termine zu Konzerten/Festivals etc. an wo man sich per Mail oder Anruf anmelden kann und dann zusammen hinfahren um eine tolle Zeit zu verbringen. Die Gruppe hat selbstverständlich auch einen Treffpunkt im ehemaligen Chausseehaus (jetzt Wissegickel) in 61194 Bönstadt an der L3188 zwischen Erbstadt und Bönstadt.

Dieses ist nur über eine Treppe zu erreichen aber helfende Hände sind immer da ansonsten ist in der Kneipe alles ebenerdig zu erreichen. Am 24.09.2022 gab’s eine offizielle Jubiläumsfeier mit 4 Bands. Es sollen auch weiterhin regelmäßig Konzerte dort stattfinden. Im August hat sich viel getan es gibt nun ein Clubhaus mit großen Grundstück direkt neben der Kneipe. Da wird dann auch alles ebenerdig & behindertengerecht sein. Wer jetzt neugierig geworden ist kann die Homepage besuchen oder bei Instagram vorbeischauen.

Homepage: https://reisegruppe-schwermetall.webnode.page/

Instagram: https://www.instagram.com/reisegruppe.schwermetall/

Hier gibt’s für euch ein paar Impression: