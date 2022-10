QNTAL veröffentlichen ihre erste Single + Video „Winterly Waves“

„Ein Naturgedicht über den Winter in der Natur, Eis, tiefe Sonne, Rauhes Meer, Kälte in den Vogelflügeln.

Wenig Worte, wie die Gedanken auch zu Eisstrukturen gefroren sind, spröde Bilder von Ruhe und Stillstand. Der Sänger, Dichter berichtet uns unbekannten Zuhörern was er unterwegs erlebt, gesehen, wahrgenommen hat, eine Welt im Stillstand, ohne Menschen, Kultur, nur die Natur und ihre unergründlichen Kräften und Kreisläufe werden besungen.

Ähnlich wie japanische Koans, Haikus geschrieben, komprimiert, viel Raum zwischen den sparsamen Sätzen für die Zuhörer & Zuhörerinnen für Bilder der eigenen Phantasie. Im 8.Jahrhundert am Äußersten Rand der damaligen Welt geschrieben in einer Welt die mir so vorstelle:

Verstreute Menschen und Ansiedlungen, Rauhe Natur, das Meer als Schranke nach Westen, Raum für Geschichten und Lieder, Licht und Schatten.“

Das Video wurde in einer wunderbaren alten Uhrwerkstatt in Belgien sowie in Irland gedreht.

Text: Syra

Qntal – sorgten sie bereits 1992 für Aufmerksamkeit. Man kannte zwar mittelalterliche Musik, man hatte natürlich auch schon elektronische Klänge vernommen. In Personalunion indes noch nie. Bis heute zählen Qntal zu den Vorreitern ihres selbst erschaffenen Genres. Auf dem neuen Album „QNTAL IX – Time stands still“ (VÖ 25.11.22 / Drakkar) wenden sich Qntal mit ihren modernen Arrangements wieder verstärkt unserer Zeit zu. Die Virtuosität ihrer Musik, verbunden mit der organischen Klängen der elektronischen Musikanteile, zeigt einmal mehr, dass Qntal Meister ihres Faches sind. „Time stands still“ ist die perfekte Verschmelzung von Moderne und Mittelalter und schafft den Brückenschlag von Tanzbarkeit und Avantgarde.