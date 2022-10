CROSSPLANE veröffentlichen ihr Album „FASTLANE“ auf Vinyl!

CROSSPLANE – die Höllenhunde – veröffentlichen ihr viertes Album „FASTLANE“ auf Vinyl als Special Edition in

„Marbled transparent / dunkelgrün“. Das Album zunächst auf der beginnenden Tour mit Phil Campbell and the Bastard Sons und hier im Shop shop.el-puerto-records.com/de/detail/index/sArticle/77/sCategory/23 erhältlich sein.

Darüber hinaus präsentieren CROSSPLANE ihr fünftes Video vom FASTLANE-Album „Search And Destroy“

OFFICIAL VIDEO – Search And Destroy

Seit ihrer Gründung 2009 stehen CROSSPLANE auf allen sich bietenden Bühnen von Clubtour bis hin zu Wacken. 2015 und 2022. FASTLANE ist das vierte Album der Heavy Rock’n’Roller und wurde am 22.4.2022 veröffentlicht.

Tourdates:

mit Phil Campbell & The Bastard Sons + Nitrogods

28.09.22 DE – Berlin / Hole44

29.09.22 DE – Hameln / Sumpfblume

30.09.22 DE – Münster / Sputnikhalle

01.10.22 DE – Magdeburg / Factory

03.10.22 DE – Würzburg / Posthalle

04.10.22 DE – Mannheim / Feuerwache

06.10.22 DE – Stuttgart / Wizemann Club

07.10.22 DE – München / Backstage Werk

08.10.22 DE – Cham / L.A.

09.10.22 DE – Nürnberg / Hirsch

11.10.22 DE – Köln / Essigfabrik

13.10.22 DE – Frankfurt / Das Bett

14.10.22 DE – Hamburg / Gruenspan

15.10.22 DE – Leipzig / Hellraiser

16.10.22 DE – Dresden / Beatpol