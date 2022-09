Osyron: Neues Album „Momentous“ mit weiterer Videosingle angekündigt!

Ihre eindringlichen Texte sind tief in der Geschichte Kanadas verwurzelt. Dargelegt werden sie in komplexen Melodien und sich erhebendem Klargesang, geprägt vom Progressive-Symphonic-Metal – und diese Kombination hat ihnen eine starke und ständig wachsende Fanbase in ihrem Heimatland und weit darüber hinaus beschert: Europäische Fans kennen das aufstrebende Quintett Osyron durch die von der Kritik hoch gelobten Alben “Foundations” (2020) and “Kingsbane” (2017, wiederveröffentlicht 2021 als überarbeitete Deluxe Edition). Beide Alben standen zusammen 24 Wochen mit 37 Einträgen in den kanadischen Charts.

Angespornt von diesen Erfolgen begannen Osyron 2021 die Arbeit an einem neuen Album, das den modernen Progressive-Sound und das Gesamtgefühl von “Foundations” als Grundlage nimmt und noch einmal einen Schritt weiterführt. Das Ergebnis ist, was die Band als ihr bis heute stärkstes Album bezeichnet. Bereits die erste Single daraus, “Dominion Day”, verlieh dieser Aussage in beeindruckender Weise Nachdruck, landete in der “All New Metal”-Playlist bei Spotify und sorgt dafür, dass Oryon mit noch mehr Stolz “Momentous” präsentieren:

Das brandneue Album wird am 4. November auf allen Streaming-Plattformen erhältlich sein. Diese Ankündigung veröffentlicht die Band zusammen mit der vielversprechenden zweiten Single “Beyond the Sun”, die nun jedem endgültig deutlich machen dürfte, dass Osyron Herz und Seele zu 100% in ihren kreativen Prozess stecken: Es ist quasi unmöglich, nicht zu hören und zu fühlen, welche Hingabe bei dieser Band in jedem kleinen Detail ihrer neuen Scheibe steckt.

“Beyond the Sun” ist ein weiteres Qualitätszeugnis der progressiven Musik des kanadischen Quintetts, gleichsam episch und mitreißend, mit dynamischen klaren Gesangsparts und vermischt mit energiegeladenen Growls – all das präsentiert auf eine Art und Weise, die einfach süchtig nach mehr macht.

Fließende Gitarrensounds, dominante, dennoch zweckdienliche Bassläufe und perfekt gesetzte Drums tragen zu einer immersiven Hörerfahrung bei; alles abgerundet von einem Songwriting, das mit jedem Album noch stärker zu werden scheint: Lyrisch haben Osyron schon immer starke, bedeutungsvolle Themen gefunden.

Und auch “Beyond the Sun” wird seinem Namen mehr als gerecht, indem es dazu ermutigt, den eigenen Horizont zu überschreiten und das Leben in größerem Umfang zu betrachten: “Es ist mehr oder weniger ein Liebeslied. ‘Beyond the Sun’ beschreibt dieses überlebensgroße Gefühl, jemanden gefunden zu haben, zu dem man gehören möchte, wenn man alle Leidenschaft und Emotionen diesem Gefühl zuordnet, über unsere Sonne oder gar über unsere Galaxie hinausgewachsen zu sein.”

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=l9mScoZIwZY

„Beyond the Sun“ streamen: https://www.osyron.com/bts.html

Als weiteres Album, das während der Corona-Pandemie entstand, spricht “Momentous” die Zuhörerschaft in vielfältiger Weise an und schafft Raum, um sich mit poetischen Themen und unglaublich berührenden Texten auseinanderzusetzen. Das Album ergründet unsere Kämpfe des ganz alltäglichen Lebens, betrachtet all die Schwierigkeiten und beleuchtet sie aus einer anderen Perspektive, spiegelt dabei die jüngsten Kämpfe während der Pandemie mit all ihren Schmerzen und allem Elend, das so plötzlich über unser aller Leben hereinbrach und uns vor scheinbar unüberwindbare Hindernisse stellte, wider.

“Momentous” zuzuhören fühlt sich an, als hätten Osyron ein Stück moderner, anteilnehmender Literatur darüber geschrieben, wie wir mit all dem umgegangen sind – und das in einer mehr als überzeugenden musikalischen Form.

“Momentous” von Osyron wird am 4. November 2022 veröffentlicht und ist ab sofort vorbestellbar: https://osyron.bandcamp.com/