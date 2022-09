Hei’An präsentieren neue Video-Single + Drum-Cover von Raja Meissner

Nach den zwei erfolgreichen und gut angenommenen Singles “inferno” und “in the cold” vom kommenden Album “imago” ist es jetzt an der Zeit, mehr vom slowenischen Post-Progressive-Metal-Quartett Hei’An zu hören: Die dritte Single “can’t get out of my skin” ist eine träumerische Kombination aus elegant eingefangenen cleanen Vocals und sauber zusammengestellten Screams. Die Einfachheit des cineastisch-melodischen Sounds ist faszinierend, während die Band an ihren Instrumenten tadellos abliefert.

Das Video zu can’t get out of my skin bietet schöne, dunstartige Effekte und die bereits etablierte Verzweiflung im gesanglichen Ansatz lässt einen frösteln: Die wichtige Botschaft des Songs wird mit kräftigen Screams und groß klingenden Chorusen repräsentiert, was die Band als ihr schwerstes Segment auf dem Album mit Metalcore-artigen Breakdowns beschreibt. Frontsänger Matic Blagonič gibt einen tieferen Einblick in die Geschichte des Songs: “Es ist ein sehr emotionaler Song über den Kampf gegen Sucht – Sucht, mit den falschen Menschen abzuhängen, Partysucht, Alkoholsucht. Und über den Versuch, besser zu sein, aber immer wieder zu scheitern, bis man schließlich anfängt, erfolgreich zu sein.”

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=G3DhwqdGUcw

Der Song “can’t get out of my skin” ist der vierte Track auf Hei’Ans Album “imago”. Das Konzeptalbum, welches am 25.11.2022 veröffentlicht wird, erzählt die Reise durch das innere Fegefeuer des Protagonisten, gespickt mit den Herausforderungen, seinen persönlichen Dämonen und Traumata auf der Reise zum Selbst zu begegnen. Mit den Themenkomplexen Depressionen, toxische Beziehungen, Verlust und Sucht führt “imago” seine Hörer:innen durch verschiedenste Höllenkreise der Qual und Turbulenzen, nimmt sie mit auf eine Reise zu positiveren, reflektierten Zuständen.

Um die Fans noch mehr zu begeistern, wurde jetzt von Raja Meissner, der Frau mit den Drums, die für ihre spektakulären Coverversionen populärer Metal-Songs bekannt ist und mehr als eine halbe Million Follower allein auf Instagram hat, ein Drum-Cover von Hei’Ans Single “can’t get out of my skin” geteilt. Sie setzt den Song in eine andere, neue Perspektive und in ihre eigene kreative Spur, die ihre Fans so lieben. Schau dir einfach mal an, was die Frau geschaffen hat: