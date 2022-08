Melodic Metal Allstar-Projekt FIGURE OF SPEECHLESS: Debütalbum bald, erste Single JETZT draußen

Figure Of Speechless: Vielversprechende Allstar-Combo

enthüllt ersten Eindruck von kommendem Album,

Single “Day and Night” schon jetzt erhältlich!

Mit (Ex-)Mitgliedern von Dream Theater, Guns N‘ Roses, Whitesnake u.a.!

Nach Monaten, vielmehr nach Jahren der Einsamkeit, des Abstands und des Alleinseins, ist das Verlangen nach gemeinsamen Erlebnissen, Jubel und Zusammenkünften beinahe allgegenwärtig – nicht nur unter uns Musikfans, die seit jeher Shows und Festivals herbeisehnen, sondern auch für diejenigen, die uns so viel Freude bringen und uns genau die Banger liefern, die wir so heiß begehren: auch unter den Musikern selbst.

Glen McMaster, ein wandlungsfähiger Songwriter und Gitarrist, hat diese Bedürfnisse auf ein neues Level angehoben, indem er Songs für eines der vielversprechendsten Allstar-Projekte der jüngsten Metalgeschichte geschrieben und produziert hat: Neben Derek Sherinian (Dream Theater, Alice Cooper, Yngwie Malmsteen, Billy Idol), der den Schreibprozess seit Anfang 2021 begleitet, besteht Figure Of Speechless aus weiteren hochrangigen Namen wie Ron “Bumblefoot” Thal (Guns N‘ Roses, Sons of Apollo), Ray Alder (Fates Warning, Redemption), Tony Franklin (The Firm, Blue Murder) und Brian Tichy (Whitesnake, Billy Idol, Foreigner, Ozzy Osbourne).

Figure Of Speechless’ erste Single “Day and Night” ist ab jetzt via SAOL auf allen Streamingplattformen erhältlich, das dazugehörige Musikvideo gibt es auf YouTube zu sehen.

Doch Figure Of Speechless werden nicht nur für einen Song zusammenarbeiten – ein Album namens “Tunnel At The End Of The Light” erscheint am 02. September 2022 und kann bereits vorbestellt werden.

Songwriter Glen McMaster beschreibt die erste Single des kommenden Albums wie folgt: “Obwohl ‚Day and Night‘ einer der letzten Songs in der Produktion war, besteht er aus einer Kombination von Sequenzen, die für den ersten Song des Albums geschrieben habe und ein paar jazzigen Gitarren-Akkordfolgen, die mir in den Sinn kamen, als ich noch um einiges jünger war. Beim Schreiben hatte ich irgendwie diesen Vibe des viktorianischen London und wollte zunächst Lyrics über Dr. Jekyll und Mr. Hyde dazu verfassen. Letztendlich habe ich dann doch über ‘Chance’ geschrieben, über die Wankelmütigkeit von Reichtum und Wohlstand und die flüchtige Natur des Lebens. Den Tag symbolisierend, ist die erste Hälfte des Tracks recht melodisch, während die zweite – die ‘Night’-Hälfte – viel dunkler und unheimlicher wird.”

Ebenso viel Abwechslung können die Hörerinnen und Hörer vom gesamten, 11 Tracks starken Album erwarten. Während der Kuratierung des Allstar-Kollektivs hat McMaster somit scheinbar ganz nebenbei das geschafft, wonach sich alle in den Monaten der Isolation gesehnt haben: Menschen aus aller Welt zusammenzubringen, um die Schönheit und Kraft der Musik zu feiern. Glen McMaster, der Mann hinter dem Konzept, bezeichnet den Sound des Gespanns als eine “Infusion aus fünf Dekaden progressiver Musik” – alle fließen in ein Powerhouse der Nostalgie, das Einflüsse aus der gesamten Musikgeschichte vereint. Beim genaueren Hinhören dürften Fans musikalische Elemente unerwarteter Tiefe entdecken, die Inspirationen reichen dabei von Beethoven und Django Reinhardt bis zu Rush und Dream Theater. Das Credo der Einigung endet also nicht bei den teilnehmenden Musikern – das Ding hat das Potenzial, weit darüber hinaus zu wachsen und wird ohne Zweifel einen ganz besonderen Platz in der diesjährigen Musikszene einnehmen.