Deutscher Filmmusikpreis 2022 – Call For Entries

CALL FOR ENTRIES – Filmkomponist: innen für die beste Musik im Film gesucht

Ab sofort können sich Filmkomponist:innen mit ihren Musikprojekten für die Vergabe des Deutschen Filmmusikpreises in der Kategorie „Beste Musik im Film“ bewerben. Für die Kategorie „Nachwuchs“ werden bis zum Ende der Einreichfrist formlose Vorschläge und Empfehlungen entgegengenommen.

Nach Ende der Einreichfrist am 11. September 2022 selektiert die hochkarätige Jury die eingereichten Produktionen und wählt die Nominierten aus.

Die Bekanntgabe der Preisträger: innen ist im Rahmen der Verleihungsgala am 28. Oktober 2022 in Halle (Saale) geplant.

Bereits zum neunten Mal soll der DEUTSCHE FILMMUSIKPREIS im Jahr 2022 parallel zu den 15. Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt verliehen werden. Mit der Verleihung wird die Wahrnehmung des Genres Filmmusik im Allgemeinen sowie die Aufmerksamkeit auf die am Entstehungsprozess beteiligten Filmkomponist: innen gesteigert. Ziel des Preises ist neben der Identifikation und

Förderung von Talenten und Nachwuchskräften, die nationale und

Der DEUTSCHE FILMMUSIKPREIS ist eine Veranstaltung der International Academy of Media and Arts (IAMA) in Zusammenarbeit mit der DEFKOM – Deutsche Filmkomponist:innenunion. Die IAMA als Veranstalter:in der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt hat mit der DEFKOM als nationale

Vertretung der Filmkomponist:innen in Deutschland einen idealen Partner gefunden, um eine branchenrelevante und publikumswirksame Veranstaltung durchführen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.deutscherfilmmusikpreis.de Das Einreichformular und die Richtlinien können hier heruntergeladen werden.

internationale Stärkung der deutschen Filmmusikbranche.