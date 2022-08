SixTurnsNine veröffentlichen ihre dritte Single „Carry On“ VÖ 12.08.22

“Carry On” ist die mittlerweile dritte Singleauskopplung der Düsseldorfer Experimental-Pop Newcomer SixTurnsNine (Anja Valpiani – Gesang, Lutz Bauer – Electronics/Beats, Philip Akoto – Bass). Der Track macht einmal mehr Appetit auf den kommenden Debüt-Langspieler “Borders“.

Mit ihrer melancholisch warmen Basslinie zum Start entfaltet diese wavige Ballade von der ersten Sekunde an ihr absolutes Ohrwurmpotenzial. Dafür sorgen nicht zuletzt auch die Proto-Goth-Keybords und das dunkel-bluesige Organ von Frontfrau Anja Valpiani. Wer sich sowohl zur goldenen Ära des Triphop der späten 1990ger Jahre als auch zu den frühen musikalischen Helden der schwarzen Szene hingezogen fühlt, wird sich hier sofort wohlfühlen. Mit seiner klaren und einfachen Message – die absolut in die gegenwärtige Zeit passt – bleibt “Carry On” nicht nur im Kopf, sondern geht auch direkt ans Herz. Dabei bleibt der Track dank seiner schlanken Zutatenliste (Gesang/Bass/Elektronika) stets leichtfüßig, authentisch und ohne Pathos.



Überdies haben SixTurnsNine diese Single in einem sehenswerten Videoclip in Szene gesetzt. Erscheinen wird das Debütalbum “Borders” am 30. September. Wer sich die Wartezeit bis dahin verkürzen will oder einfach mehr über die Band erfahren möchte, sollte sich auf www.sixturnsnine.de umschauen.