Die sorgfältig kuratierte SAVATAGE-LP-Reissue-Serie geht weiter: “Edge of Thorns” & “Handful of Rain” jetzt überall!”

Die 1981 in Tampa, Florida, von den Brüdern Jon und Criss Oliva gegründeten SAVATAGE machten schnell durch ihre kraftvollen Metal-Alben auf sich aufmerksam. Mitte der 1980er-Jahre trafen sie auf den versierten Produzenten Paul O’Neill und schon bald wurde ihr progressiver Metal-Sound durch eindringliche Orchestrierungen und eine starke melodische Komponente, gepaart mit eingängigen Melodien und komplexen Arrangements, definiert. SAVATAGE erweiterten nicht nur ihre künstlerische Bandbreite von Album zu Album, sondern auch die allgemeinen Grenzen des Heavy-Rock-Genres selbst.

Im August 2021 startete die umfangreiche Wiederveröffentlichung des gesamten Studioalbum-Backkatalogs von SAVATAGE in chronologischer Reihenfolge auf hochwertigen 12″-LPs via earMUSIC:

“Sirens”, “The Dungeons Are Calling”, “Power Of The Night”, “Fight For The Rock”, “Hall Of The Mountain King”, “Gutter Ballet” und “Streets – A Rock Opera” kehrten bereits nach und nach auf feinstem Vinyl zurück in die Plattenläden. Jetzt wird die sorgfältig kuratierte Vinyl-Reissue-Serie mit der gleichzeitigen Veröffentlichung von zwei weiteren starken Alben fortgesetzt: “Edge of Thorns” (1993) und “Handful of Rain” (1994).

Ursprünglich 1993 veröffentlicht, ist “Edge of Thorns“ das letzte Album, auf dem Gitarrist Criss Oliva zu hören ist, denn er starb im Jahr der Veröffentlichung bei einem Autounfall. „Viele der Songs wurden für Criss‘ Gitarrenspiel geschrieben“, sagt Jon Oliva. „Ich erinnere mich, dass die letzten Songs, die Criss, Paul und ich zusammen geschrieben haben ‚All That I Bleed‘ und ‚Miles Away‘ waren. Das sind noch immer meine beiden Lieblingsstücke auf dem Album.“ Dieser Album-Klassiker ist auch die erste Scheibe der Band, auf der Zachary Stevens als Leadsänger zu hören ist.

“Edge of Thorns“ erscheint als High Quality 45rpm Doppel-LP auf 180g Vinyl im Gatefold sowie als streng limitierte Sammler-Edition auf sonnengelbem Vinyl. Beide Editionen wurden für Vinyl gemastert und mit dem Original-Cover-Design und erweitertem Artwork, einschließlich eines 12-seitigen LP-Booklets, ausgestattet. Die limitierte Sammler-Edition beinhaltet zudem einen Print mit der ikonischen Cover-Illustration.

“Handful of Rain“ war das erste Album nach dem Tod von Criss Oliva. „Keiner von uns wusste damals, ob das, was wir taten, richtig war, oder ob wir einfach hätten aufhören sollen“, sagt Jon Oliva. „Man bot uns viermal so viel Geld für das Live-Tribute an, als wir für ‚Handful of Rain‘ bekamen, aber wir wollten ‚Alone You Breathe‘ machen. Paul und ich mussten diesen Song veröffentlichen, Criss zuliebe. So seltsam es klingt, aber das war das Wichtigste für uns.“

Auf dem Album findet sich auch der Song “Chance“, der als erster SAVATAGE-Song Kontrapunkt-Gesang enthielt – ein Stilmittel, das die Band auch auf den nachfolgenden Alben verwendete.

Fast drei Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung ist “Handful of Rain“ nun wieder auf feinstem Vinyl erhältlich, wieder veröffentlicht als 180g Black LP Gatefold Edition sowie als limitierte Collector’s Edition auf transparent blauem Vinyl. Beide Editionen wurden für Vinyl gemastert und mit dem Original-Cover-Design und erweitertem Artwork, einschließlich eines 12-seitigen LP-Booklets, ausgestattet. Die limitierte Sammler-Edition beinhaltet zudem eine Slipmat mit Cover-Print.

Ab sofort sind diese beiden SAVATAGE-Perlen wieder als 12" Longplayer verfügbar, nachdem sie lange Zeit vergriffen waren.

