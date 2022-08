An Bord der Freedom of the Seas: Von Miami, Florida, nach Bimini, Bahamas, und zurück

70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise hat angekündigt, dass die elfte Edition an Bord der Freedom of the Seas vom 30. Januar bis 3. Februar 2023 von Miami, Florida, nach Bimini, Bahamas, stattfinden wird.

The World’s Biggest Heavy Metal Cruise wird 60 Bands auf vier Bühnen präsentieren. Das Festival verfügt über drei Indoor-Bühnen und die besonders wichtige Pool Deck Stage im Freien: Die größte Open-Air-Bühnenstruktur auf den sieben Weltmeeren, mit in die Bühne integrierten Whirlpools. Fans können ihre Lieblingsband auf einer weltbekannten Bühne bequem von einem Whirlpool aus beobachten. Alle Shows sind im Ticketpreis enthalten.

Die Freedom of the Seas ist eines der größten Passagierschiffe der Welt und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten und einzigartige Bars, darunter eine lässige Sports Bar & Arcade sowie eine raffinierte Retro-„R Bar“, die klassische Cocktails serviert. Es gibt eine große Auswahl an Speisen in einer Reihe von Restaurants an Bord, die von formellen À-la-carte-Gerichten bis hin zu zwanglosen internationalen Gerichten, Sushi, italienischem Fine Dining und schmackhaften Steakhouse-Klassikern reichen.

Der Luxusliner segelt nach Bimini, Bahamas: eine Inselkette im Norden der Bahamas mit malerischen weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und zahlreichen Attraktionen, die zum Vergnügen einladen: Sportfischen, Schnorcheln und Tauchen, Entspannen in den örtlichen Bars und Cafés oder sich in einem Beach Club verwöhnen lassen.

Das Line-up und Daten für den Ticketverkauf werden in Kürze bekannt gegeben.

Über 70000TONS OF METAL

70000TONS OF METAL ist wirklich The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, bei der 60 Metal-Bands an Bord eines Luxusliners auf vier Bühnen auftreten – darunter die größte Open-Air-Bühne der Weltmeere!

An Bord der Freedom of the Seas kommen die Gäste in den Genuss von Bars und Lounges, die nie schließen, im Reisepreis enthaltene Speisen, 24-Stunden-Zimmerservice und einer Vielzahl von Aktivitäten an Bord.

Das fünftägige Metalfestival mit vier Übernachtungen und Karibikurlaub, das zehn Mal in Folge ausverkauft war, bietet 3000 Metalheads die einmalige Gelegenheit, Seite an Seite mit 60 Weltklasse-Heavy-Metal-Bands zu feiern.

Jede Band spielt zweimal und alle Mitreisenden haben uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Live-Auftritten, darunter der „Jamming in International Waters“ All-Star Jam, Meet & Greets mit jeder Band, intime Musiker-Workshops und exklusive Premieren. Und das alles ganz ohne VIP-Bereiche an Bord, so dass es sich anfühlt, als hätte jeder einen Backstage-Pass! Und als ob das nicht genug wäre, haben die Gäste sogar die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Lieblingsmusikern ein karibisches Traumziel zu erkunden.

Weitere Informationen zu 70000TONS OF METAL 2023, einschließlich Fotos, FAQs (zu Buchung, Reisedokumenten, Zahlung usw.), Ausstattung des Schiffes, Veranstaltungsdetails und mehr, sind unter 70000tons.com zu finden.

Sailors, Survivors und Fans sind außerdem eingeladen, sich der 70000TONS OF METAL-Community im offiziellen 70000TONS OF METAL Forum, bei Facebook, Twitter und Instagram anzuschließen: @70000tons