Sommerpause bei Corvus Corax ? gibt’s nicht. Neues Video, Remix und Shows ohne Ende

CORVUS CORAX – ERA METALLUM

ERA METALLUM – das erste Metal Album von Corvus Corax seit Bandbestehen (89) wurde Ende Juni veröffentlicht. Mit vielen musikalischen Gästen, u.a. Hansi Kürsch (Blind Guardian) Doro Pesch, Alan Averill (Primordial) und vielen mehr. Alle Gitarren wurden eingespielt von Sami Yli Sirniö (Kreator). Aber nach dem Release ist vor dem Release, und deshalb wird jetzt der nächste Video Release angekündigt:

Das Video BEOWULF feiert Premiere am Mittwoch, den 03.08. um 18.00 Uhr auf dem Video Kanal von Corvus Corax.

Beowulf ist eine alte Wikingergeschichte. Für dieses Video gab es ganz spezielle Ideen zur Umsetzung: Die Band baute in Eigenarbeit ein Stabpuppentheater. Alle Puppen und Vorlagen wurden von dem mexikanischen Dudelsackspieler und Maler Xandru Galvez gezeichnet, der seit einigen Jahren Mitglieder in der Band ist.

Auch live dreht sich derzeit einiges um ERA METALLUM. Am 04.08. wird die Band die ERA METALLUM Show auf dem WACKEN OPEN AIR auf der Louder Stage präsentieren. Als Gäste auf der Bühne werden Sabina Classen (Holy Moses) und Philipp Bischoff (Damnation Defaced) ihre zarten Stimmen erklingen lassen 🙂

Für das Festival Mediaval am 09.09. in Selb wird an einer ganz besonderen ERA METALLUM Show mit vielen Gästen gearbeitet.

Aber neben den großen Festival Shows werden auch nicht die kleinen Sachen vergessen, die die Band durch die Corona Zeit brachten.

So spielen Corvus Corax am 27. und 28.08. auf dem Hof in Alt Lübars 11a jeweils täglich 4 Konzerte zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, bei freiem Eintritt, Spenden sind willkommen.

Last not least gab es auch im Studio einiges zu tun. So wurden Corvus Corax von THE WELLERMEN gefragt, einen Remix von ihrer Version des Songs ‚Misty Mountain‘ aufzunehmen.

Remix mit Drehleier, Flöten und Dudelsäcken, auch schön. Auch hierzu gibt es ein Video.