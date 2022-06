Für den dritten Vorboten des Albums „ERA METALLUM“ verbünden sich die „Könige der Spielleute“ CORVUS CORAX mit der Queen of Metal DORO PESCH zu einer unschlagbaren Einheit.

Die markante Rockröhre singt das altenglische Heldenepos „Béowulf is mín nama“ in Originalsprache. Das Fundament hierfür bildet eine gekonnte Kreuzung aus rasantem 190bpm-Drumming von Norbert „Norri“ Drescher und genial-melodischen Gitarrenriffs von Sami Yli-Sirniö, getragen von kraftvollen Männerchören.

Das Endergebnis ein unglaublich ohrwurmverdächtiger Hybrid aus Geschwindigkeit, Melodie und der unverkennbaren Powerstimme einer absoluten METAL-Legende!

CORVUS CORAX ERA METALLUM – Béowulf is mín nama feat. Doro erscheint am 10.06.2022 als Digital Single auf allen Streaming- und Downloadportalen. Am gleichen Tag präsentiert die Band auf ihrem YouTube-Kanal das Lyric Video zum Song.

Das Album „Corvus Corax Era Metallum“ erscheint am 24.6.2022 als Ltd. Edition Doppel-CD und Digital Album. Die Vinylversion ist ab dem 21.09.2022 im Handel erhältlich.

Preorder Single: EraMetallum.lnk.to/Beowulf