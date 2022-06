Torturized bringen mit „Maelstrom“ ihr zweites Lebenszeichen aus kommenden Album

Die Magdeburger Deather haben am 27.052022 mit der Single „Maelstrom“ den zweiten Song vom kommenden Album „Aftermath“, das am 08.07.2022 über Apostasy Records erscheinen wird, veröffentlicht.

Maelstrom: https://www.youtube.com/watch?v=_0KQsRkGsIY



Der Song und auch das Album wurden von Christoph Brande in den Iguana Studios aufgenommen, gemixt und gemastert.

Das Video wurde Emanuel Oropesa (www.oropesa.de) grafisch umgesetzt und in Szene gebracht.

Neben der Veröffentlichung des Videos auf YouTube, ist der Song auch auf den gängigen Streaming Plattformen zu hören, u.a. auch Spotify, Apple Music, Amazon Music.

Das äußerst gelungene Artwork, dass auch den Grund des Videoartworks ausfüllt, entstammt der Hand des brasilianischen Ausnahmekünstlers Cauê Piloto Art – https://cauepiloto.tumblr.com/ , der im kompletten Artwork alles umsetzen konnte, was die neuen Songs ausmachen und beinhalten.Der Song „Maelstrom“ ist ein eher untypischer Song der Magdeburger (sofern man das bisherige Schaffen betrachtet), der aber auch aufzeigt, dass die Werke auf „Aftermath“ über den bisherigen musikalischen Horizont hinaus auch ganz anders sein können, ohne sich an Grenzen zu halten und doch Death Metal mit allen Facetten sind. So lebt „Maelstrom“ durch seine „Sogwirkung“, die besonders durch das doomige Gewand, gespickt mit technischen Melodien besticht und den Hörer fesselt.