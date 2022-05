Mit ihrer zweiten Single, dem mittel-irischen „Na láma-sa“ zeigen CORVUS CORAX eine weitere, faszinierende Facette ihres Metal-Projektes CORVUS CORAX ERA METALLUM und eine weitere spannende Kollaboration mit Gästen aus der Metalszene.

Die epische Dudelsackmelodie wird von langsamen, geradezu doomigen Gitarrenriffs aus den Fingern von

SAMI YLI – SIRNIÖ (KREATOR, WALTARI) über die endlos weite, ergreifende Landschaft Irlands getragen und zum Ende geht alles in einen Gänsehaut verursachenden Gewittersturm auf.

Der mittel-irische Text, ein Requiem aus dem 10. Jahrhundert, könnte von keinem Gast passender interpretiert werden, als ALAN NEMTHEANGA A., der mit seiner Band PRIMORDIAL als Ikone des „Celtic Metal“ gilt. Der irische Metalsänger nahm die Herausforderung gerne an, den Song in der Sprache seiner Ahnen zu interpretieren.

Dabei spannt er einen genialen Bogen zwischen der der Musik innewohnenden Epik und einer gekonnt eingesetzten gesanglichen Rohheit, die dem Werk eine neue, sich noch tiefer in den Magen des Hörers grabende Ergriffenheit verleiht.

Alan fasst die geglückte Zusammenarbeit zusammen: „Das war eine wirklich interessante Sache. Meine Stimme über die Musik von Corvus Corax zu legen war eine richtig gute Kombination!“

Auch aus Sicht von CORVUS CORAX passt die Fusion von Alans Gesang und seinem musikalischen Background mit dem wohl atmosphärisch dichtesten ERA METALLUM-Stück wie die Faust aufs Auge.

Sláinte, Alan!

CORVUS CORAX ERA METALLUM– Na láma-sa feat. Alan Nemtheanga A. erscheint am 27.05.2022 als Digital Single auf allen Streaming- und Downloadportalen. Am gleichen Tag präsentiert die Band auf ihrem YouTube-Kanal das Lyric Video zum Song.

Das Album „Corvus Corax Era Metallum“ erscheint am 24.6.2022 als Ltd. Edition Doppel-CD und Digital Album. Die Vinylversion ist ab dem 21.09.2022 im Handel erhältlich.

Preorder Single: https://erametallum.lnk.to/NaLamaSa

Preorder Album: EraMetallum.lnk.to/Album