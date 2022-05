Das Sternenklang Festival ist wieder erleuchtet

„Gehe nicht wohin der Weg führen mag, sondern dort hin, wo keiner ist – und hinterlasse eine Spur“

– Jean Paul –

Das ist das Motto der Reise nach Kranichfeld – ein Juwel im grünen Herzen Deutschlands, dass auch wir für das Sternenklang Festival 2019 erst entdeckt haben und wohin wir dieses Jahr endlich wieder zurückkehren werden!

Sternenklang Festival 2022 vom 09. – 12. Juni 2022

in der Niederburg in Kranichfeld.

Neben einem fulminanten und hochkarätigen Line Up mit den Headlinern Feuerschwanz & Faun erwartet die Besucher außerdem ein Mittelaltermarkt, der für sich allein schon Attraktion genug wäre. Neben Essen- & Getränkeständen wartet der Markt mit Handwerkern, Händlern und Spielleuten auf. Auch Lagergruppen, die authentisch das mittelalterliche Leben darstellen sind vor Ort. Natürlich wird es auch die Möglichkeit geben, sich in mittelalterlichen Disziplinen wie Axt Wurf und Bogenschießen zu messen.

In diesem Umfang der Kombination ist das Sternenklang Festival wohl einmalig in Deutschland und bietet vollwertigen Mittelaltermarkt und professionelles Festival in einem!

Line Up Freitag:

Mythemia

The Troublenotes

Vroudenspil

Der Schulz

Mr. Hurley & die Pulveraffen

Feuerschwanz

Line Up Samstag:

Gossenpoeten

Das Niveau

Ignis Fatuu

Harpyie

Serenity

Faun

Line Up Mittelaltermarkt Donnerstag – Sonntag:

Duo Obscurum

Vollbard

Kingspipers

Gaukler Friedrich

Festivalticket 2022

90,00€

Sternenklang Festivalticket 09.-12. Juni 2022 (inklusive Camping) –

NUR SOLANGE VORRAT REICHT!

– Camping ab Donnerstag inklusive

– Zutritt zum Konzertgelände für alle Festivaltage

Hier geht’s zu den Tickets:

https://sternenklang-festival.de/#Ticket