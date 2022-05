CONCEPTION veröffentlichen neue Deluxe-Album-Version von “State of Deception”

Die norwegischen Hardrocker Conception haben die umfangreich erweiterte Deluxe-Edition ihres “State of Deception”-Albums in digitaler Version veröffentlicht. Die CD-Variante wird in der darauffolgenden Woche erhältlich sein. Das Album beinhaltet eine Vielzahl von Re-Recordings der bekanntesten und beliebtesten Tracks des Backkatalogs der Band, darunter auch “Silent Crying 2.0”, das pünktlich zur VÖ als Videosingle erscheint.

Mit der Deluxe-Version von “State of Deception” wollen Conception sich bei ihren Fans bedanken, die sich schon länger die Veröffentlichung von mehr Material wünschen. Sie wurde im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne in den letzten 12 Monaten finanziert – und damit durch die enge Bindung zwischen Band und Fans überhaupt erst möglich gemacht. “Wir haben großes Glück, derart loyale Fans zu haben”, betont Sänger Roy Khan. “Sie waren ausgesprochen großzügig bei ihrem Support, und wir haben alles gegeben, um das mit diesem Album zu würdigen.”

Über die brandneue Version von “Silent Crying 2.0” verrät Gitarrist Tore Østby: “Ursprünglich wurde diese Version für eine Musikklasse geschrieben, die ich in einer Grundschule unterrichtet habe. Dann bekamen wir unseren ersten Plattendeal und mein Bruder überredete mich, ihn der Band vorzuspielen. Roy liebte den Song und hat ihn mit seinem persönlichen Touch vollendet.” Roy fährt fort: “Wenn du deine alten Songs noch mal anschaust und analysierst, findest du oft etwas, was du anders machen würdest, aber diese Zusammenstellung von Worten war für den Track von Beginn an genau richtig. Ich weiß, dass dieser Track vielen Menschen eine Menge bedeutet und er ist auch einer meiner absoluten Favoriten, weil er zeigt, wie Licht und Schönheit auch an den dunkelsten aller Orte gefunden werden können.”

Hier gibt es die Deluxe Edition von “State of Deception”:

https://orcd.co/state-of-deception-deluxe-edition

